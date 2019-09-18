مباراة نابولي ضد ليفربول.. تعرف على تقييم محمد صلاح وساديو ماني ونجوم الفريقين

بدأ ليفربول الإنجليزي مشوار الدفاع عن لقبه الأوروبي بهزيمة مخيبة للآمال، بعد سقوطه أمام مضيفه نابولي الإيطالي بهدفين نظيفين، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الثلاثاء على ملعب ”سان باولو“، في الجولة الأولى من مباريات المجموعة السادسة لدوري أبطال أوروبا.

وكرر نابولي تفوقه على ليفربول مرة أخرى، وبنفس الطريقة تقريبًا، حيث فاز الفريق الإيطالي في مباراة الفريقين خلال النسخة الماضية من دوري الأبطال بهدف في الدقيقة 90.

وجاءت هزيمة ليفربول على عكس سير المباراة بشكل كبير، ففي الوقت الذي دانت فيه السيطرة للفريق الإنجليزي في معظم فترات الشوط الثاني، فإن الثلاثي الناري محمد صلاح وساديو ماني وفيرمينو فشلوا في ترجمة تلك السيطرة إلى أهداف، بفضل تألق الحارس ميريت من جهة وأنانية ماني من جهة أخرى في لعبة مررها متأخرًا وبصورة سيئة لصلاح وهو منفرد تمامًا بالمرمى.

وقضى الحكم الألماني فليكس بريش على ليفربول باحتساب ركلة جزاء ”مثيرة للجدل“، في الدقيقة 82، بعد احتكاك بين الظهير الإسكتلندي أندي روبرتسون ولاعب نابولي خوزيه كاييخون، ليترجم البلجيكي ميرتينز الكرة في مرمى الحارس أدريان رغم محاولة الأخير التصدي للكرة.

وفي خطأ نادر، أهدى الهولندي فيرجيل فان دايك الهدف الثاني للاعب نابولي البديل فيرناندو لورينتي في الدقيقة 90.

وأصبح موقف ليفربول محفوفًا بالمخاطر في المجموعة بعد هذه الهزيمة، والانتصار الساحق الذي حققه رد سالزبورغ النمساوي 6-2 على جينك البلجيكي.

ورغم السهولة النظرية للمجموعة، فإن انتصار سالزبورغ يعني أنه يمكن أن يكون رقمًا صعبًا في المجموعة أمام الكبيرين ليفربول ونابولي.

من جانبها رصدت صحيفة ”ميرور“ البريطانية تقييم لاعبي الفريقين في المباراة..

ليفربول:

الحارس أدريان وفابينيو 8 درجات، أرنولد وماتيب وفان دايك وهندرسون وصلاح وماني 7 درجات، روبرتسون وميلنر وفيرمينو وفينالدوم 6 درجات.

نابولي:

الحارس ميريت 8 درجات، كوليبيالي وكاييخون وميرتينز ولورينتي 7 درجات، مانولاس وماريو روي ودي لورينزو وآلان وفابيان رويز وإنسيني ولوزانو 6 درجات.