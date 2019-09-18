تشكيلة مباراة أتلتيكو مدريد ويوفنتوس المتوقعة اليوم في دوري أبطال أوروبا (إنفوغرافيك)

رصد العديد من الصحف التشكيلة المتوقعة لصدام يوفنتوس ضد نظيره أتلتيكو مدريد، مساء اليوم الأربعاء، على ملعب ”ميتروبوليتانو“، ضمن منافسات الجولة الأولى، لحساب المجموعة الرابعة، لبطولة دورى أبطال أوروبا.

التشكيل المتوقع ليوفنتوس:

حراسة المرمى: تشيزني.

خط الدفاع: كوادرادو، بونوتشي، دي ليخت، ساندرو.

خط الوسط: رابيو، خضيرة، ماتويدي.

خط الهجوم: بيرنارديسكي، هيغواين، رونالدو.

التشكيل المتوقع لأتلتيكو مدريد:

حراسة المرمى: آدان.

خط الدفاع: تريبيير، سافيتش، خيمينيز، لودي.

خط الوسط: فيتولو، كوكي، ساؤول.

خط الهجوم: ليمار، جواو فيليكس، كوستا.

وتوج يوفنتوس باللقب مرتين سابقتين لكن أحدثهما كانت قبل 23 عامًا علمًا بأنه يحظى برقم قياسي سلبي في البطولة حيث خسر سبع مرات في تسع مرات خاض فيها نهائي البطولة، وكان منها خسارتان في آخر خمس نسخ.

وكان يوفنتوس، أحد المرشحين بقوة للفوز باللقب الأوروبي في الموسم الحالي، خسر صفر / 2 أمام أتلتيكو ذهابًا في دور الستة عشر للبطولة نفسها في الموسم الماضي لكنه رد بقوة في مباراة الإياب على ملعبه من خلال ثلاثة أهداف (هاتريك) لنجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو ليفوز 3 / 2 في مجموع المباراتين ويتأهل لدور الثمانية.

ويخوض أتلتيكو مباراة اليوم بعد هزيمته المفاجئة صفر / 2 أمام ريال سوسييداد يوم السبت الماضي في الدوري الإسباني، والتي كانت الهزيمة الأولى للفريق في المسابقة المحلية بعد الفوز بالمباريات الثلاث الأولى له في البطولة هذا الموسم.

كما سقط يوفنتوس في فخ التعادل السلبي مع مضيفه فيورنتينا ولم يظهر الفريق بمستواه المعهود في هذه المباراة يوم السبت الماضي أيضًا.

وتضم المجموعة الرابعة -أيضًا- كلًّا من باير ليفركوزن الألماني ولوكوموتيف موسكو الروسي، ما قد يعقد مسار يوفنتوس نحو تحقيق اللقب القاري الثالث بعد عامي 1985 و1996.

وخاض أتلتيكو ويوفنتوس 4 مباريات في حقبة المدرب الأرجنتيني للأتلتي دييغو سيميوني، حيث فاز الروخيبلانكوس مرتين على أرضه (1-0) و(2-0) مقابل تعادل سلبي وهزيمة (0-3) في إياب ثمن نهائي التشامبيونز ليغ الموسم الماضي.

وسجل كريستيانو رونالدو في شباك أتلتيكو مدريد 10 أهداف في آخر 8 مواجهات، بينها ثلاث مرات ”هاتريك“ مرتين في دوري الأبطال مع كل من يوفنتوس الموسم الماضي وريال مدريد في 2016-17.

وإجمالا سجل المهاجم البرتغالي 25 هدفًا في شباك الروخيبلانكوس.

وفي 32 مواجهة أمام فرق إيطالية بالمنافسات الأروبية، خسر أتلتيكو 11 مرة وفاز 17 وتعادل 4، سجل 44 هدفًا واستقبل 31.

موعد مباراة يوفنتوس وأتلتيكو مدريد

تنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة bein sports hd3.. بتعليق خليل البلوشي.