كلوب: ركلة جزاء نابولي غير صحيحة.. وأنشيلوتي يكشف سبب ضحكه مع مدرب ليفربول

قال الألماني يورغن كلوب المدير الفني لليفربول إن ركلة الجزاء التي احتسبها الحكم ضد فريقه لصالح نابولي ليست صحيحة وذلك عقب الخسارة بهدفين نظيفين في افتتاح مشوار الفريقين في دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.

وبدأ ليفربول حملة الدفاع عن لقب دوري أبطال أوروبا بالخسارة خارج أرضه أمام نابولي في استاد سان باولو يوم الثلاثاء.

وسجل دريس ميرتنز من ركلة جزاء قبل ثماني دقائق على النهاية بعد عرقلة أندي روبرتسون ضد خوسيه كايخون وأضاف البديل فرناندو يورينتي الهدف الثاني في الوقت المحتسب بدل الضائع ليؤكد تفوق أصحاب الأرض.

وقال كلوب عقب المباراة ”كايخون قفز قبل الاحتكاك، بالتالي هي ليست ركلة جزاء.. الخسارة مؤلمة لأنه سنحت لنا العديد من الفرص في مباراة مفتوحة شهدت الكثير من الهجمات المرتدة التي لم نستغلها“.

وأضاف المدرب الذي قاد ليفربول للقبه القاري السادس الموسم الماضي ”لا أعتقد أنها ركلة جزاء. ماذا يمكنني أن أقول، بالنسبة لي من الواضح أنه لا توجد ركلة واضحة. لقد قفز قبل أي احتكاك، لا يمكننا تغيير ذلك، قدمنا أداء جيدا لكن لم نسجل وعلينا قبول النتيجة. كانت اللمسة الأخيرة في كثير من الأحيان غير صحيحة والهدف الثاني لنابولي جاء من خطأ دفاعي“.

