مباراة نابولي وليفربول.. إصابة اثنين من جماهير ”الريدز“ باشتباكات في إيطاليا

تعرض اثنان من مشجعي ليفربول للاعتداء في نابولي قبل مباراة الفريق الإنجليزي في إيطاليا ضمن الجولة الأولى لدوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء.

ونقلت شبكة ”سكاي سبورتس“ التلفزيونية عن شرطة ميرسيسايد أنه حدثت اشتباكات بين جماهير الفريقين قبل المباراة التي استضافها استاد سان باولو في نابولي.

وأكدت شرطة ميرسيسايد إصابة رجلين بجروح في الاعتداء لكن بعد خضوعهما للعلاج تمكنا من حضور المباراة بالملعب.

وجاء في بيان الشرطة: ”في حوالي الساعة 6 مساءً بالتوقيت المحلي (5 مساءً بتوقيت غرينتش) ، أفيد بأن عددًا من الذكور على الدراجات البخارية اقتربوا من المشجعين في حانة في المدينة قبل الاعتداء عليهم.

”وأصيب رجلان بريطانيان، تتراوح أعمارهما بين 26 و 46 عامًا ، بجروح في الرأس وعولجوا في مكان الحادث قبل حضور المباراة. الشرطة المحلية على دراية تامة بما حدث وتعمل شرطة ميرسيسايد مع شرطة نابولي للمساعدة والسيطرة على أعمال الشغب في المباراة التي تقام في مستهل مشوار الفريقين في دوري الأبطال“.