باريلا ينقذ إنتر ميلان بالتعادل أمام سلافيا براغ في دوري أبطال أوروبا (فيديو)

سجل البديل نيكولو باريلا هدفًا في الوقت المحتسب بدل الضائع، ليدرك التعادل لفريقه إنتر ميلان على أرضه أمام سلافيا براغ في مستهل مشواره بدور المجموعات لدوري أبطال أوروبا اليوم الثلاثاء.

تقدم الفريق التشيكي، الذي خسر في ست زيارات سابقة لإيطاليا، على نحو مفاجئ عبر بيتر أولاينكا في الدقيقة 63 ليصعق الجماهير في ملعب سان سيرو.

دوري ابطال اوروبا | اهداف مباراة : انتر ميلان 1 × 1 سلافيا براغ الاهداف HD تعليق علي محمد علي Via : @if24hd__ pic.twitter.com/Om8BaoViRH — ها انا هُنا (@XZSA1W) September 17, 2019

وعانى إنتر لإدراك التعادل حتى سدد ستيفانو سينسي ركلة حرة في العارضة لترتد الكرة ويتابعها باريلا في الشباك في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع.

وربما يتحسر إنتر على خسارة نقطتين على أرضه في مجموعة تضم أيضًا بروسيا دورتموند وبرشلونة.