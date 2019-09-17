باريلا ينقذ إنتر ميلان بالتعادل أمام سلافيا براغ في دوري أبطال أوروبا (فيديو)

باريلا ينقذ إنتر ميلان بالتعادل أمام سلافيا براغ في دوري أبطال أوروبا (فيديو)

المصدر: رويترز

سجل البديل نيكولو باريلا هدفًا في الوقت المحتسب بدل الضائع، ليدرك التعادل لفريقه إنتر ميلان على أرضه أمام سلافيا براغ في مستهل مشواره بدور المجموعات لدوري أبطال أوروبا اليوم الثلاثاء.

تقدم الفريق التشيكي، الذي خسر في ست زيارات سابقة لإيطاليا، على نحو مفاجئ عبر بيتر أولاينكا في الدقيقة 63 ليصعق الجماهير في ملعب سان سيرو.

وعانى إنتر لإدراك التعادل حتى سدد ستيفانو سينسي ركلة حرة في العارضة لترتد الكرة ويتابعها باريلا في الشباك في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع.

وربما يتحسر إنتر على خسارة نقطتين على أرضه في مجموعة تضم أيضًا بروسيا دورتموند وبرشلونة.

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