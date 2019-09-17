فالنسيا يقهر تشيلسي على أرضه ويخطف 3 نقاط غالية بدور المجموعات لدوري أبطال أوروبا (فيديو)

فالنسيا يقهر تشيلسي على أرضه ويخطف 3 نقاط غالية بدور المجموعات لدوري أبطال أوروبا (فيديو)

المصدر: فريق التحرير- إرم نيوز

حقق فريق فالنسيا الإسباني فوزًا صعبًا على مضيفه تشيلسي الإنجليزي 1-0 خلال المباراة التي جمعتهما يوم الثلاثاء في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثامنة بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم والتي شهدت أيضًا فوز أياكس الهولندي على ليل الفرنسي 3-0.

ويدين فالنسيا بالفضل في هذا الفوز للاعبه رودريغو مورينو الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 74.

وأهدر روس باركلي لاعب تشيلسي ركلة جزاء في الدقيقة 8.

وحصد فالنسيا أول ثلاث نقاط له في البطولة هذا الموسم وظل تشيلسي بلا نقاط.

وفي المباراة الثانية، استهل فريق أياكس الهولندي حملته في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا بالفوز على ضيفه ليل الفرنسي 3-0.

وسجل أهداف أياكس كوينس بروميس في الدقيقة 18 وإدسون ألفاريز في الدقيقة 50 ونيكولاس تاجليافيكو في الدقيقة 62.

وحصد أياكس أول ثلاث نقاط له في البطولة هذا الموسم، وظل فريق ليل بلا نقاط.

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