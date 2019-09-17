فالنسيا يقهر تشيلسي على أرضه ويخطف 3 نقاط غالية بدور المجموعات لدوري أبطال أوروبا (فيديو)

حقق فريق فالنسيا الإسباني فوزًا صعبًا على مضيفه تشيلسي الإنجليزي 1-0 خلال المباراة التي جمعتهما يوم الثلاثاء في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثامنة بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم والتي شهدت أيضًا فوز أياكس الهولندي على ليل الفرنسي 3-0.

ويدين فالنسيا بالفضل في هذا الفوز للاعبه رودريغو مورينو الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 74.

وأهدر روس باركلي لاعب تشيلسي ركلة جزاء في الدقيقة 8.

وحصد فالنسيا أول ثلاث نقاط له في البطولة هذا الموسم وظل تشيلسي بلا نقاط.

دوري ابطال اوربا : تشيلسي 0 × 1 فالنسيا | هدف مورينو..د74 " ???? في حال تم حجب الفيديو تجدونه هنا @ggo_l1 ⇩⚽ Telegram : ء https://t.co/pBRZGeg4yM pic.twitter.com/Sho8z8y27C — اهداف المباريات HD (@arbhdd) September 17, 2019

وفي المباراة الثانية، استهل فريق أياكس الهولندي حملته في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا بالفوز على ضيفه ليل الفرنسي 3-0.

وسجل أهداف أياكس كوينس بروميس في الدقيقة 18 وإدسون ألفاريز في الدقيقة 50 ونيكولاس تاجليافيكو في الدقيقة 62.

وحصد أياكس أول ثلاث نقاط له في البطولة هذا الموسم، وظل فريق ليل بلا نقاط.

دوري ابطال اوربا : آياكس 3 × 0 ليل | هدف نيكولاس..د62 " ???? في حال تم حجب الفيديو تجدونه هنا @ggo_l1 ⇩⚽ Telegram : ء https://t.co/pBRZGeg4yM pic.twitter.com/NUEsHiJVY3 — اهداف المباريات HD (@arbhdd) September 17, 2019

دوري ابطال اوربا : آياكس 2 × 0 ليل | هدف الفاريز..د50 " ???? في حال تم حجب الفيديو تجدونه هنا @ggo_l1 ⇩⚽ Telegram : ء https://t.co/pBRZGeg4yM pic.twitter.com/AIczUNwNSV — اهداف المباريات HD (@arbhdd) September 17, 2019