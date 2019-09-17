نابولي يصعق ليفربول بثنائية ويحصد أول 3 نقاط بدور المجموعات لدوري أبطال أوروبا (فيديو)

افتتح ليفربول الإنجليزي حامل لقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم مشواره في المسابقة بالخسارة أمام نابولي الإيطالي 0-2 اليوم الثلاثاء، في مباريات الجولة الأولى من المجموعة الخامسة والتي شهدت اكتساح ريد بول سالزبورغ النمساوي لضيفه جينك البلجيكي 6-2.
وسجل البلجيكي ديريس ميرتينز الهدف الأول لنابولي من ركلة جزاء في الدقيقة 80، قبل أن يضيف الإسباني فيرناندو يورينتي الهدف الثاني في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع للشوط الثاني.
وأصبح ليفربول أول حامل لقب يتلقى خسارة في أولى مبارياته في الموسم التالي لفوزه بالبطولة، وذلك منذ ميلان الإيطالي في موسم 1995-1994 حينما افتتح موسمه وهو حامل اللقب بالخسارة أمام آياكس الهولندي 0-2.
دوري ابطال اوروبا | نابولي 1 × 0 ليفربول | هدف اول نابولي ميرتينز من ركلة جزاء HD
Via : @if24hd__ pic.twitter.com/wUVJNXE7Vv
— فهدددددددددددددد (@SZX01A) September 17, 2019
دوري ابطال اوربا : ???? نابولي 2 × 0 ليفربول | هدف لورينتي
في حال تم حجب الفيديو تجدونه هنا @ggo_l1
⇩⚽ Telegram : ء https://t.co/pBRZGeg4yM
— اهداف المباريات HD (@arbhdd) September 17, 2019