نابولي يصعق ليفربول بثنائية ويحصد أول 3 نقاط بدور المجموعات لدوري أبطال أوروبا (فيديو)

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افتتح ليفربول الإنجليزي حامل لقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم مشواره في المسابقة بالخسارة أمام نابولي الإيطالي 0-2 اليوم الثلاثاء، في مباريات الجولة الأولى من المجموعة الخامسة والتي شهدت اكتساح ريد بول سالزبورغ النمساوي لضيفه جينك البلجيكي 6-2. وسجل البلجيكي ديريس ميرتينز الهدف الأول لنابولي من ركلة جزاء في الدقيقة 80، قبل أن يضيف الإسباني…