أخبار برشلونة وريال مدريد وليفربول.. غموض موقف ميسي أمام بروسيا دورتموند.. ومارسيلو ينضم إلى مستشفى الميرينغي

تبدأ غدًا الثلاثاء أولى خطوات ”الطريق إلى اسطنبول“، حيث تقام 8 مباريات في الجولة الافتتاحية لمسابقة دوري أبطال أوروبا، التي يحمل لقبها ليفربول الإنجليزي، ويُنتظر أن تشهد هذا الموسم منافسات نارية.

هل يظهر ميسي؟

البداية مع الكبير برشلونة الإسباني، الذي يمكن أن تكون مباراته أمام بروسيا دورتموند الألماني على ملعب سيغنال إيدونا بارك، هي الظهور الأول للنجم الأرجنتيني الأسطوري ليونيل ميسي، الذي غاب عن فريقه، وعن المباريات بشكل عام، منذ لقاء المركز الثالث والرابع في بطولة كوبا أمريكا بين الأرجنتين وتشيلي.

وكشفت تقارير صحفية موقف ميسي من المشاركة في المباراة.

ونقلت شبكة ”ESPN“ عن مصادر من غرف ملابس برشلونة أن ميسي يريد اللعب أمام بروسيا دورتموند، على ملعب سيغنال إيدونا بارك، في حين لا يريد إرنيستو فالفيردي مدرب برشلونة المُخاطرة بإشراك اللاعب الأرجنتيني.

ولم يشارك ميسي أي دقيقة في أول 4 مباريات لبرشلونة في الدوري الإسباني؛ بسبب الإصابة في ربلة الساق، لكنه شارك في تدريبات برشلونة الجماعية الأحد، كما أعلن برشلونة ضمه لقائمة الفريق التي ستواجه بروسيا دورتموند، عقب مشاركة اللاعب في تدريبات برشلونة، صباح الاثنين، استعدادًا للمواجهة المرتقبة مع بروسيا دورتموند.

ويمكن أن تشهد تلك المباراة كتابة تاريخ جديد في دوري أبطال أوروبا، إذا ما نجح لاعب برشلونة أنسو فاتي في هز الشباك.

وقالت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ الإسبانية إن فاتي يمكن أن يدخل التاريخ من أوسع أبوابه.

وأشارت الصحيفة، في تقرير نشرته اليوم الاثنين، إلى أن فاتي في حالة تسجيله لصالح برشلونة في مباراة الغد سيكون أصغر لاعب في تاريخ دوري أبطال أوروبا من حيث تسجيل الأهداف، وسيتفوق على اللاعب الغاني بيتر أوفوري كواي، نجم نادي أولمبياكوس اليوناني السابق، الذي يحمل الرقم القياسي، عندما أحرز هدفًا لفريقه في مرمى روسنبورغ وعمره 17 عامًا و19 يومًا، في أكتوبر 1997.

وفي الوقت نفسه تعرض بروسيا دورتموند ومدربه السويسري لوسيان فافر لضربة قوية قبل مواجهة برشلونة.

وتعرض الحارس السويسري رومان بوركي لإصابة في عضلات البطن، ومن المتوقع ألا يكون قادرًا على اللعب أمام برشلونة.

ورومان بروكي، البالغ من العمر 28 عامًا، هو الحارس الأول لبروسيا دورتموند، وشارك الموسم الحالي في 3 مباريات مع النادي الألماني، استقبل فيها 4 أهداف، وحافظ على نظافة الشباك مرة وحيدة.

موقعة ”سان باولو“

المواجهة الثانية المرتقبة غدًا ستكون بين نابولي الإيطالي وليفربول الإنجليزي، وتحمل طابعًا ثأريًا، كون حامل اللقب هو الذي أطاح بنابولي من دوري المجموعات في النسخة الماضية.

والتقى الفريقان في دوري المجموعات الموسم الماضي، وانتصر نابولي ذهابًا بهدف لورينزو إنسيني، وفاز ليفربول في الجولة الأخيرة بهدف محمد صلاح، الذي كان كفيلًا بإخراج نابولي من البطولة بفارق الأهداف.

ويعاني ليفربول من غياب مهاجمه البلجيكي ديفوك أوريغي عن اللقاء، ويمكن أيضًا أن يغيب الإسكتلندي أندرو روبرتسون، حيث أكد الألماني يورغن كلوب أن مشاركته غير مؤكدة بنسبة 100%.

وغاب روبرتسون عن تدريب ليفربول اليوم الاثنين، فيما وصفه كلوب بأنه إجراء احترازي، ولكنه أشار في الوقت نفسه أن الأمر ليس خطيرًا، دون أن يحسم مسألة مشاركة اللاعب في المباراة.

وتوقع الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب نابولي، أن تكون المباراة صعبة للغاية على الفريقين، وأكد أن فريقه تطور للغاية عن الموسم الماضي، وكذلك ليفربول بوصفه حامل اللقب، والأقرب للتتويج بالدوري الإنجليزي هذا الموسم.

مستشفى ريال مدريد

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، رسميًا، إصابة مدافعه البرازيلي مارسيلو، قبل مواجهة باريس سان جيرمان الفرنسي في الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا.

وأوضح ريال مدريد أن مارسيلو خضع للفحوصات الطبية الشاملة، صباح الاثنين، وقد أظهرت إصابته ببعض الآلام في الظهر والرقبة.

ولم يكشف ريال مدريد مدة غياب مارسيلو، ولكن من المرجح غيابه عن مواجهة باريس سان جيرمان، الأربعاء.

وكشف برنامج ”الشيرينغيتو“ الإسباني أن مارسيلو سيغيب عن ريال مدريد لمدة 10 أيام، وبالتالي فإنه سيغيب عن مباراة ريال مدريد مع باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا، ومواجهة إشبيلية في الدوري الإسباني، في حين قد يلعب بمواجهة أوساسونا يوم 25 سبتمبر أو أتلتيكو مدريد يوم 28 سبتمبر.

وشارك مارسيلو، البالغ من العمر 31 عامًا، في جميع دقائق مباراة ريال مدريد أمام ليفانتي، يوم السبت في الدوري الإسباني.

دي خيا يحسم الجدل

أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي رسميًا، تجديد عقد حارسه الإسباني دافيد دي خيا، لـ 4 سنوات قادمة.

وقال مانشستر يونايتد في بيان رسمي: ”وقع دافيد دي خيا عقدًا جديدًا طويل الأجل مع مانشستر يونايتد، يبقيه مع النادي حتى يونيو 2023 على الأقل، وهناك خيار للتمديد لمدة عام آخر“.

ودي خيا، البالغ من العمر 28 عامًا، انضم إلى مانشستر يونايتد العام 2011 قادمًا من أتلتيكو مدريد الإسباني، مقابل 25 مليون يورو، وشارك دافيد دي خيا في 367 مباراة مع مانشستر يونايتد، استقبل فيها 377 هدفًا، وحافظ على نظافة شباكه في 130 مباراة.

ونقل موقع مانشستر يونايتد عن دي خيا قوله: ”لقد كان شرفًا لي لقضاء 8 سنوات في هذا النادي الرائع وفرصة مواصلة مسيرتي في مانشستر يونايتد شرف حقيقي، منذ وصولي إلى هنا لم أكن أتخيل أبدًا أنني سألعب أكثر من 350 مباراة لهذا النادي، الآن مستقبلي ثابت، كل ما أريده هو مساعدة هذا الفريق على تحقيق ما أعتقد أننا قادرون عليه والفوز بالبطولات مرة أخرى، معًا“.

وأضاف: ”بصفتي أحد كبار اللاعبين في الفريق، أريد طريقة ممكنة لمساعدة اللاعبين الصغار حتى يعرفوا معنى اللعب هنا، ما زلت أشعر أنه لا يزال أمامي الكثير لأحققه في النادي، وأعتقد حقًا أن مانشستر يونايتد يمكنه الاعتماد على تقليد النادي الناجح ومكافأة جماهيرنا على دعمهم“.