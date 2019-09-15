أبرز تغريدات ”تويتر“ الرياضية.. دي خيا يحتفل بفوز أبطال السلة.. وأغويرو يواسي لاعبي التانغو (صور)

يطلق نجوم الرياضة حول العالم من آن إلى آخر تصريحات عبر حساباتهم على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“، تحمل أخبارهم أو رسائل يريدون توجيهها إلى جهات بعينها، وتعد صفحاتهم مصدرًا للعديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، يرصدون من خلالها ما يوثقه هؤلاء النجوم على ”تويتر“.

وتقدم شبكة ”إرم نيوز“ أبرز التصريحات التي يوثقها نجوم كرة القدم العربية والعالمية عبر حساباتهم الرسمية من خلال التقرير التالي:

دي خيا يحتفل بفوز أبطال السلة

نشر الإسباني دي خيا، حارس مرمى نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، صورة لمنتخب إسبانيا لكرة السلة، والذي فاز اليوم بلقب كأس العالم لكرة السلة، وعلق دي خيا أعلى الصورة:“الأبطال.. لا يمكننا إلا أن نكون فخورين بكم“.

أغويرو: مبارك للميدالية الفضية

حرص سيرجيو أغويرو، لاعب نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، على توجيه رسالة إلى منتخب بلاده لكرة السلة، بعدما حقق المركز الثاني والميدالية الفضية اليوم عقب الهزيمة في نهائي كأس العالم لكرة السلة أمام المنتخب الإسباني، وعلق أغويرو ”فخور بالمنتخب الأرجنتيني، مبارك للبطولة العظيمة، والميدالية الفضية“.

مبابي: حالة مزاجية سيئة

نشر كليان مبابي، نجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، صورة له بقميص ناديه برفقة شقيقه الأصغر، وعلق اللاعب:“الحالة المزاجية لم تعد جيدة“.

بابلو سارابيا يظهر في برج إيفل

نشر بابلو سارابيا، لاعب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، صورة له عبر صفحته الشخصية أثناء تواجده في برج إيفل، أحد أشهر المعالم السياحية في العالم، وعلّق اللاعب أعلى الصورة:“الأحد بعد الظهر“.

لويس سواريز برفقة بطل ألعاب القوى

نشر الأوروغواياني لويس سواريز، لاعب نادي برشلونة الإسباني، صورة له برفقة مواطنه إيميليانو لاسا أحد أبطال ألعاب القوى، وعلّق سواريز أعلى الصورة:“مع زيارة أوروغواي“.

آرثر ميلو يحتفل بذكرى تأسيس ناديه البرازيلي

حرص آرثر ميلو، لاعب نادي برشلونة الإسباني ونادي جريميو البرازيلي السابق ذكرى تأسيس ناديه السابق، حيث نشر اللاعب صورة له بقميص ناديه الأصلي وعلق ميلو:“مبارك جريميو 116 سنة من المجد، إنه لمن دواعي فخره الكبير المشاركة في لحظات لا تنسى مع قميص الألوان الثلاثة“.

ممفيس ديباي يعلن التحدي

نشر النجم الهولندي ممفيس ديباي، فيديو له عبر صفحته الشخصية، وهو يستعرض أمجاد منتخب بلاده، وعلق اللاعب أعلى الفيديو:“ما الدولة التي تريد أن تواجه قلب الأسد في المرة المقبلة“.

نافاس: فخور بأن أكون من كوستاريكا

نشر كيلور نافاس، حارس مرمى نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، صورة له عبر صفحته الشخصية بعلم بلاده وشعار ناديه، وعلق نافاس أعلى الصورة:“فخور بأن أكون من كوستاريكا.. الحياة النقية“، ويستعد نافاس لمواجهة فريقه السابق ريال مدريد، يوم الأربعاء المقبل، ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا.

إيدي نيكيتا يحتفل بصدارة ليدز يونايتد

نشر إيدي نيكيتا، لاعب نادي آرسنال السابق، واللاعب الحالي في نادي ليدز يونايتد الإنجليزي، الذي يشارك بدوري الدرجة الأدنى، صورة له عبر صفحته الشخصية أثناء الاحتفال بالفوز الذي حققه الفريق، اليوم، على بارنسلي واعتلاء فريق الليدز صدارة المسابقة، وعلق اللاعب أعلى الصورة:“ستتصل بمن؟ روح الفريق العظيم من الأولاد“.

صلاح محسن: أسعى لتحقيق لقب أفريقيا الغائب

أبرزت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي المصري التصريحات التي أدلى بها صلاح محسن مهاجم الفريق، والذي قال عبر القناة الرسمية للنادي:“أبذل قصارى جهدي للظهور بشكل لائق هذا الموسم وتحقيق لقب أفريقيا الغائب“.