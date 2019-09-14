هدف سينسي يقود إنتر ميلان للفوز على أودينيزي وتصدر ترتيب الدوري الإيطالي (فيديو)

تصدر إنتر ميلان جدول ترتيب دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم اليوم السبت عقب ضربة رأس من ستيفانو سينسي ضمنت الفوز 1-صفر على أودينيزي الذي طرد منه لاعب على استاد سان سيرو ليواصل إنتر بدايته المثالية هذا الموسم.

وطرد رودريغو دي بول لاعب وسط اودينيزي ببطاقة حمراء مباشرة بسبب صفع أنطونيو كاندريفا في احتكاك بدون كرة في الشوط الأول.

الدوري الايطالي : إنتر ميلان 1 × 0 أودينيزي | هدف سينسي 44 " ???? في حال تم حجب الفيديو تجدونه هنا @ggo_l1 ⇩⚽ Telegram : ء https://t.co/pBRZGeg4yM pic.twitter.com/yQIkYv3YTH — اهداف المباريات HD (@arbhdd) September 14, 2019

وانقض سينسي على تمريرة عرضية رائعة من دييغو غودين ولعب الكرة بضربة رأس رائعة قبل نهاية الشوط الأول وهو ما كان كافيا لتحقيق إنتر لفوزه الثالث في ثلاث مباريات بالدوري الإيطالي تحت قيادة انطونيو كونتي.

وتجاوز إنتر منافسه يوفنتوس بعد أن جمع تسع نقاط عقب تعادل حامل اللقب سلبيا مع مستضيفه فيورنتينا في وقت سابق اليوم.

ويحتل أودينيزي المركز 14 بعد أن جمع ثلاث نقاط من أول ثلاث مباريات في الموسم.