هدف سينسي يقود إنتر ميلان للفوز على أودينيزي وتصدر ترتيب الدوري الإيطالي (فيديو)

هدف سينسي يقود إنتر ميلان للفوز على أودينيزي وتصدر ترتيب الدوري الإيطالي (فيديو)

المصدر: رويترز

تصدر إنتر ميلان جدول ترتيب دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم اليوم السبت عقب ضربة رأس من ستيفانو سينسي ضمنت الفوز 1-صفر على أودينيزي الذي طرد منه لاعب على استاد سان سيرو ليواصل إنتر بدايته المثالية هذا الموسم.

وطرد رودريغو دي بول لاعب وسط اودينيزي ببطاقة حمراء مباشرة بسبب صفع أنطونيو كاندريفا في احتكاك بدون كرة في الشوط الأول.

وانقض سينسي على تمريرة عرضية رائعة من دييغو غودين ولعب الكرة بضربة رأس رائعة قبل نهاية الشوط الأول وهو ما كان كافيا لتحقيق إنتر لفوزه الثالث في ثلاث مباريات بالدوري الإيطالي تحت قيادة انطونيو كونتي.

وتجاوز إنتر منافسه يوفنتوس بعد أن جمع تسع نقاط عقب تعادل حامل اللقب سلبيا مع مستضيفه فيورنتينا في وقت سابق اليوم.

ويحتل أودينيزي المركز 14 بعد أن جمع ثلاث نقاط من أول ثلاث مباريات في الموسم.

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