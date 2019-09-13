أبرز تغريدات تويتر الرياضية: فينالدوم يستعرض أناقته وسيميوني يحتفل بـ32 عامًا من الحب لكرة القدم (صور)

يطلق نجوم الرياضة حول العالم من آن إلى آخر تصريحات عبر حساباتهم على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“، تحمل أخبارهم أو رسائل يريدون توجيهها إلى جهات بعينها، وتعد صفحاتهم مصدرًا للعديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، يرصدون من خلالها ما يوثقه هؤلاء النجوم على ”تويتر“.

وتستعرض ”إرم نيوز“ أبرز التصريحات التي يوثقها نجوم كرة القدم العربية والعالمية عبر حساباتهم الرسمية من خلال التقرير التالي:

هيكتور بيليرين يعلن اقتراب عودته

نشر هيكتور بيليرين لاعب آرسنال الإنجليزي صورة له عبر صفحته الشخصية من تدريبات الفريق عقب اقترابه من التعافي من الإصابة التي كانت قد لحقت به وأشار إلى أن عودته باتت قريبة جدًا.

أليسون يشارك في حملة صحية

شارك أليسون بيكر حارس مرمى نادي ليفربول الإنجليزي ضمن الحملة التي تنظمها منظمة الصحة العالمية حيث نشر صورة له عبر صفحته الشخصية وعلق قائلًا:“أتمنى للجميع المشاركة في WalktheTalk New York في 22 سبتمبر، حظًا سعيدًا.. استمتع، انضم إلينا وانضم إلى دعوة الصحة للجميع“.

فينالدوم يستعرض أناقته

فيما نشر الهولندي جورجينيو فينالدوم لاعب نادي ليفربول الإنجليزي صورة له بزي جديد للتدريب وعلق قائلًا:“ستايل“.

دييغو سيميوني: 32 سنة من الحب لكرة القدم

نشر الأرجنتيني دييغو سيميوني المدير الفني لنادي أتلتيكو مدريد الإسباني فيديو له عبر صفحته الشخصية من المؤتمر الصحفي قبل لقاء فريق الأتليتي مع نادي ريال سوسيداد بالدوري الإسباني، وعلق المدرب الأرجنتيني والذي يوافق اليوم مرور 32 عامًا على أول مباراة شارك فيها كلاعب، قائلًا:“32 سنة من الحب لكرة القدم“.

أغويرو يحتفل بفوز سلة الأرجنتين

فيما حرص الأرجنتيني سيرجيو أغويرو لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي على توجيه التهنئة إلى منتخب بلاده عقب الفوز الذي حققه فريق الأرجنتين لكرة السلة على فرنسا ضمن لقاءات كأس العالم لكرة السلة، حيث علّق قائلًا:“في النهاية مبارك لجميع الأولاد، هيا يا أرجنتين“.

ألفارو أربيلوا سفيرا لريال مدريد في المكسيك

فيما نشر ألفارو أربيلوا سفير نادي ريال مدريد صورًا له عبر صفحته الرسمية من زيارته إلى نادي كامبيستري في تشيواوا بالمكسيك ضمن بطولة الجولف والدومينو التي تنظمها شركة Grupo Bafar، وعلّق قائلًا:“زيارة رائعة للمدارس الاجتماعية والرياضية لجماهير ريال مدريد في تشيواوا شكرًا لك المكسيك“.

أندير هيريرا يشارك في حملة إعلانية

شارك الإسباني أندير هيريرا لاعب نادي باريس سان جيرمان ضمن حملة إعلانية لإحدى شركات الملابس الرياضية، حيث نشر صورة له عبر صفحته الشخصية بزي الشركة.

دينيس سواريز: جاهزون للمنافسة

نشر دينيس سواريز لاعب نادي سيلتا فيغو الإسباني صورة له من تدريبات الفريق استعدادًا للقاء غرناطة بالدوري الإسباني، وعلّق قائلًا:“جاهزون للتنافس هيا يا سيلتا“.

أحمد فتحي يدعم مؤمن زكريا

فيما نشر أحمد فتحي لاعب الأهلي المصري صورة له عبر صفحته الشخصية برفقة زميله مؤمن زكريا والذي أعلن عن حقيقة إصابته أمس، وعلق أعلى الصورة قائلًا:“مؤمن، يا أخي وصديقي العزيز، ربنا يشفيك ويعافيك شفاء لا يغادر سقمًا، وإن شاء الله ترجع أحسن وأقوى من الأول، وكلنا معاك وفي ظهرك، صبر جميلًا، واستعن بالصبر والصلاة يا صديقي“.