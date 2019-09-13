أخبار ريال مدريد وبرشلونة ومانشستر يونايتد: الملكي يعود إلى سباق بوغبا والبارسا ينقض على مبابي

واصلت لعنة الإصابات مطاردة نادي ريال مدريد الإسباني في الموسم الجديد، وبالتحديد في خط وسط الفريق، بعد 24 ساعة من إعلان إصابة الكرواتي لوكا مودريتش، وتأكد غيابه عن مباراة ليفانتي، غدًا السبت، في الدوري الإسباني، الليغا، وفي نفس الوقت فإن مسؤولي الريال بدأوا بالفعل مجددًا التفاوض لحسم صفقة بول بوغبا في يناير المقبل.

مسلسل الإصابات وبوغبا

وقال ريال مدريد في بيان رسمي:“أظهرت الفحوصات الطبية التي أُجريت، اليوم، للاعب فيديريكو فالفيردي، من الفريق الطبي لريال مدريد، أنه يعاني من إصابة عضلية في ساقه اليسرى بانتظار تطور حالته“.

وبحسب صحيفة ”ماركا“ فإن فيديريكو فالفيردي تعرّض لإصابة وسيغيب عن مباراة الفريق الملكي مع ليفانتي وقد يغيب عن مواجهة باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا.

وتمثل إصابة فالفيردي ضربة جديدة للمدرب الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، في ظل إصابة لوكا مودريتش وإيسكو، ومشاركة ريال مدريد في 7 مباريات مهمة في 21 يومًا.

وفي سياق متصل، قالت صحيفة ”ديلي إكسبريس“ البريطانية إن ريال مدريد بدأ مفاوضات جديدة مع مانشستر يونايتد الإنجليزي في محاولة لضم الفرنسي بول بوغبا خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ونقلت الصحيفة، في تقرير نشرته، اليوم الجمعة، عن الصحفي الإسباني الشهير إدواردو إندا، قوله إن المباحثات تسير بشكل إيجابي حتى الآن، وأن موقف إدارة مانشستر يونايتد تغيّر كثيرًا عن السابق، وأصبحت منفتحة على بيع بوغبا في ميركاتو الشتاء.

وأشار إندا إلى أن مسؤولي مانشستر يونايتد طلبوا الحصول على الألماني الدولي توني كروس، نجم وسط ريال مدريد، إضافة إلى مبلغ مالي، مقابل الموافقة على بيع بوغبا إلى النادي الملكي.

وكان كروس أحد أهداف مانشستر يونايتد ومدربه النرويجي أولي غونار سولشاير في الميركاتو الصيفي، ولكن مسؤولي ريال مدريد رفضوا عرضًا قيمته 75 مليون إسترليني لبيع الألماني الدولي.

وأكد إندا أن الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد، يرفض تمامًا التخلي عن حلمه بضم مواطنه بوغبا، رغم فشل محاولات التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المنقضية.

وتعاقد مانشستر يونايتد خلال الميركاتو الصيفي مع هاري ماغواير، ودانييل جيمس، وآرون بيساكا، ولكن بدايته في الدوري الإنجليزي الممتاز، البريمييرليغ، لم تكن على المستوى، بعد فوزه في مباراة واحدة فقط وتعادله مرتين وخسارته في مباراة.

قنبلة مبابي

أفادت تقارير صحفية إسبانية، اليوم الجمعة، أن إدارة نادي برشلونة قد تتنازل عن فكرة إعادة النجم البرازيلي نيمار؛ من أجل التعاقد مع زميله في باريس سان جيرمان، الفرنسي كيليان مبابي.

وبحسب صحيفة ”موندو ديبورتيفو“، المقربة من أسوار نادي برشلونة، فإن عددًا من أعضاء نادي برشلونة يعتقدون أن التعاقد مع مبابي قد يكون أفضل للنادي الكتالوني من إعادة نيمار، الذي غادر برشلونة صيف العام 2017.

وأضافت الصحيفة، مبابي أصغر من نيمار، إضافة إلى أن الشاب الفرنسي لن يسبب انقسامًا بين لاعبي برشلونة مثلما سيحدث لو تم إعادة نيمار.

وأشارت إلى أن عددًا من أعضاء برشلونة هددوا رئيس النادي، جوسيب ماريا بارتوميو بالاستقالة حال إعادة نيمار؛ بسبب الطريقة التي غادر فيها اللاعب النادي الكتالوني.

وبحسب الصحيفة، فإن التفكير في برشلونة الآن هو هل من الجيد التعاقد مع نيمار، الذي يبلغ من العمر 27 عامًا، أم التعاقد مع لاعب شاب يبلغ 20 عامًا فقط؟

ويبدو أن سوق الانتقالات الصيفي المقبل سيكون مثيرًا بالنسبة لبرشلونة، حيث إن التعاقد مع مبابي لن يكون سهلًا أيضًا إذ اعترف فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد برغبته في التعاقد مع مبابي، وذكرت تقارير سابقة أن ريال مدريد لم يصر على التعاقد مع نيمار في صيف 2019؛ لتسهيل عملية التعاقد مع مبابي صيف 2020.

أزمة مانشستر يونايتد

يواجه نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي أزمة حادة قبل مباراته، غدًا السبت، أمام ليستر سيتي في المرحلة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز، البريمييرليغ، على ملعب أولد ترافورد.

ويعاني مانشستر يونايتد من غياب 5 لاعبين على الأقل في مباراة، يوم غدٍ، أمام ليستر، بداعي الإصابة.

ويأتي على رأس هؤلاء المتوقع غيابهم: الفرنسي بول بوغبا، ومواطنه أنطوني مارسيال، ولوك شاو وإيريك بايلي، وديوغو دالوت.

وقال النرويجي أولي غونار سولشاير:“هناك“لاعبان آخران من غير المؤكد مشاركتهما في اللقاء نتيجة عدم الجاهزية الفنية، وهما آرون بيساكا، وجيسي لينغارد“.

وأكد سولشاير، خلال تصريحات أبرزتها صحيفة ”ديلي ستار“ أن بوغبا يحتاج إلى معجزة كي يشارك في مباراة مانشستر يونايتد وليستر سيتي غدًا، كونه لم يتعافَ حتى الآن بنسبة 100% من الإصابة التي حرمته من الانضمام إلى منتخب فرنسا في فترة التوقف الدولية.

وأعرب سولشاير عن خيبة أمله نتيجة الموقف الذي يتعرض له الفريق قبل مباراته المهمة غدًا أمام ليستر، وقال:“غرفة العلاج في مانشستر يونايتد مزدحمة للغاية، وحتى الآن لا نعلم من سيكون جاهزًا للمشاركة في المباراة، ونأمل تعافي أكبر عدد منهم قبل مباراة وست هام يونايتد الأسبوع المقبل“.

وحصد مانشستر يونايتد 5 نقاط من المباريات الأربع التي خاضها حتى الآن في البريمييرليغ، في حين جمع ليستر سيتي 8 نقاط.

ديبالا وإريكسين

تواصل الصحف الإنجليزية الحديث عن سعي توتنهام للتعاقد مع الأرجنتيني باولو ديبالا من يوفنتوس.

وذكرت صحيفة ”ميرور“، أن توتنهام يرغب في التعاقد مع باولو ديبالا مهاجم يوفنتوس، وأن النادي اللندني قد يعرض خدمات لاعبه الدنماركي كريستيان إريكسين على يوفنتوس، مقابل ضم ديبالا، في سوق الانتقالات الشتوي المقبل.

وشارك ديبالا 14 دقيقة فقط في أول مباراتين ليوفنتوس في الدوري الإيطالي، ومن المتوقع أن يتقلص دوره مع المدرب الإيطالي ماورييسو ساري، رغم تبقي 3 سنوات على نهاية عقده مع البيانكونيري.

وكان ديبالا، البالغ من العمر 25 عامًا، قريبًا من الانضمام إلى توتنهام في سوق الانتقالات الصيفي، لكن الصفقة لم تتم، في حين أن يوفنتوس يرتبط بالتعاقد مع إريكسن الذي ينتهي عقده مع توتنهام بنهاية الموسم الحالي.

ويوفنتوس ليس النادي الوحيد الذي يريد التعاقد مع إريكسين، حيث تردد أن ريال مدريد يريد التعاقد مع اللاعب الدنماركي مجانًا الصيف المقبل.