عناوين الصحف الرياضية العالمية.. تصريحات ليونيل ميسي وبرشلونة يحلم بنيمار ومبابي وكوليبالي يتحدى العنصرية (صور)

شكلت تصريحات ليونيل ميسي لصحيفة ”سبورت“ وإصابة لوكا مودريتش ونصف نهائي كأس العالم لكرة السلة العناوين الرئيسة لأغلب الصحف الرياضية العالمية الصادرة اليوم الجمعة.

كما اهتمت الصحف بعودة نيمار وأخبار التعاقد معه ومع زميله كليان مبابي وتطورات تقنية حكم الفيديو في إنجلترا والعنصرية في إيطاليا.

وفيما يلي أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية ليوم الجمعة:

الصحف الإسبانية

ماركا

اهتمت الصحيفة بمواجهة إسبانيا وأستراليا في نصف نهائي كأس العالم لكرة السلة وكتبت ”اليوم قد يكون يومًا كبيرًا“.

كما تحدثت عن الإصابات في ريال مدريد وكتبت ”مودريتش سقط ويصاب“، وتحدثت الصحيفة عن فوز أتلتيكو مدريد للنساء في ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال أوروبا واللقاء الافتتاحي للجولة الرابعة من الليغا والذي سيجمع ريال مايوركا وأتلتيك بلباو.



سبورت

ركزت الصحيفة على الاهتمام العالمي بالحوار الذي أجرته مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي ورد فعل برشلونة على التصريحات حيث أكدوا أنهم متفاهمين ولا خلاف بينهم.

كما تحدثت عن لويس سواريز وكتبت ”سواريز سيلعب أمام فالنسيا“، واهتمت الصحيفة أيضًا بنصف نهائي كأس العالم لكرة السلة بين إسبانيا وأستراليا.



موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على أخبار تعاقدات برشلونة وكتبت حول من يفضلون ”نيمار أو مبابي“ في إشارة للصراع حول اللاعبين من طرف فرق أخرى.

كما تحدثت عن كون ”موندو ديبورتيفو“ الصحيفة الأولى لمشجعي برشلونة، وتحدثت الصحيفة أيضًا عن لقاء منتخب إسبانيا وأستراليا في نصف نهائي كأس العالم لكرة السلة.



أس

ركزت الصحيفة على نصف نهائي كأس العالم لكرة السلة والذي سيجمع إسبانيا مع أستراليا وكتبت ”حلم العظماء“.

كما تحدثت عن إصابة لوكا مودريتش وغيابه عن ريال مدريد وإمكانية لعب فيتولو بشكل رسمي برفقة أتلتيكو مدريد أمام ريال سوسيداد.

الصحيفة اهتمت بتصريحات ميسي لصحيفة ”سبورت“ وكتبت جزءًا منها ”لا أعرف إن كانوا فعلوا كل شيء من أجل إعادة نيمار“.



الصحف البريطانية

صن

ركزت الصحيفة على تصريحات المسؤول عن حكم الفيديو في الدوري الإنجليزي الممتاز وكتبت ”تطبيق حكم الفيديو سيعرف تغييرات بداية من هذا الأسبوع بعد 4 أخطاء كبيرة“.

كما تحدثت عن صراع مدافع أتلتيكو مدريد الدولي الإنجليزي كيران تريبيير مع فريقه السابق توتنهام وكتبت ”بوكيتينو يصفع تربيير“.



ميرور

ركزت الصحيفة على تصريحات فيسنت كومباني العميد السابق لمانشستر سيتي والذي رشح الثنائي ليفربول ومانشستر سيتي للتنافس على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز وكتبت ”لا يمكن إيقاف الثنائي الأقوى“.

كما تحدثت عن رد ماوريسيو بوكيتينو على تصريحات لاعبه السابق في توتنهام المدافع الدولي الإنجليزي كيران تربيير الذي انتقل لأتلتيكو مدريد.



الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على مواجهة منتخب فرنسا للأرجنتين في نصف نهائي كأس العالم لكرة السلة وكتبت ”احلموا مرة أخرى“، كما تحدثت عن إمكانية عودة نيمار برفقة باريس سان جيرمان أمام ستراسبورغ وكتبت ”نيمار منتظر“.



الصحف الإيطالية

كورييه ديل سبورت

أجرت الصحيفة لقاء مع السنغالي كاليدو كوليبالي مدافع نابولي حول العنصرية وكتبت تصريحه ”أنا أفوز“ في إشارة لمحاربته الظاهرة.

كما اهتمت بعودة ماوريسيو ساري لقيادة يوفنتوس مجددًا بعد شفائه من المرض وبالمهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو لاعب إنتر ميلان وكتبت ”لوكاكو يريد صناعة التاريخ بسرعة“.



توتو سبورت

ركزت الصحيفة على الأرجنتيني غونزالو هيغوين مهاجم يوفنتوس وكتبت ”عودة غول زالو“، كما اهتمت بالبلجيكي لوكاكو الذي قال: ”برافو كونتي، إنتر الكبير“.

