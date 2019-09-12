أبرز تغريدات ”تويتر“ الرياضية: مبابي يعلن موعد عودته.. وراموس عينه على ”الليغا“ (صور)

يطلق نجوم الرياضة حول العالم من آن إلى آخر تصريحات عبر حساباتهم على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“، تحمل أخبارهم أو رسائل يريدون توجيهها إلى جهات بعينها، وتعد صفحاتهم مصدرًا للعديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، يرصدون من خلالها ما يوثقه هؤلاء النجوم على ”تويتر“.

وتقدم ”إرم نيوز“ أبرز التصريحات التي يوثقها نجوم كرة القدم العربية والعالمية عبر حساباتهم الرسمية من خلال التقرير التالي:

إلكاي غوندوغان يوجه رسالة لكومباني

حرص إلكاي غوندوغان، لاعب وسط نادي مانشستر سيتي الإنجليزي على توجيه رسالة إلى زميله السابق في مباراة تكريم الأخير، حيث نشر غوندوغان صورة له برفقة كومباني، وقال اللاعب أعلى الصورة: ”يمكن لهذا الرجل أن يروي بعض القصص الجيدة حقًا، كان رائعًا أن أراك مجددًا يا صديقي كومباني“.

راموس: عيوننا على الليغا

نشر سيرجيو راموس، لاعب نادي ريال مدريد الإسباني، صورة له عبر صفحته الشخصية، وعلق اللاعب أعلى الصورة قائلًا: ”جميع العيون على الليغا“.

دانيال جيمس يشكر نجم المان يونايتد

نشر دانيال جيمس، لاعب نادي مانشستر يونايتد، صورة له وهو يتسلم جائزة لاعب الشهر من نجم المان يونايتد السابق باتريس إيفرا، وعلق جميس أعلى الصورة: ”فخور جدًا للفوز مع مانشستر يونايتد بجائزة أفضل لاعب لشهر أغسطس! شكرًا جزيلًا لكل من صوت لي، وشكر خاص لإيفرا لتقديم الجائزة لي، أحب هذه اللعبة“.

مبابي يعلن موعد عودته

نشر كليان مبابي، لاعب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، فيديو له عبر صفحته الشخصية، وهو يؤدي بعض التدريبات القوية؛ استعداداً لعودته للملاعب عقب الإصابة التي لحقت به الشهر الماضي مع ناديه بالدوري الفرنسي، وعلق اللاعب أعلى الفيديو قائلًا: ”العودة قريبًا“.

كاسياس يحتفل بمرور عشرين عامًا على أول مشاركة

نشر الحارس الإسباني، إيكر كاسياس، صورًا له عبر صفحته الشخصية، خلال أول مشاركة له في مثل هذا اليوم منذ عشرين عامًا، وعلق حارس مرمى ريال مدريد السابق قائلًا: ”12 سبتمبر، موعد خاص بالنسبة لي، في يوم كنت محظوظًا فيه لأول مرة كمحترف كرة قدم في أكبر فريق هناك، كانوا متوترين للغاية، وكذلك العديد من العواطف، لقد مرت 20 سنة، لا أكثر ولا أقل دع الكثير يأتي“.

كريس سمالينج: لم شمل العائلة

نشر كريس سمالينج، لاعب نادي روما الإيطالي، صورة له عبر صفحته الشخصية برفقة نجله، وعلق اللاعب أعلى الصورة قائلًا: ”لم الشمل“.

كاي هافيرتز: عائد للعمل

نشر الألماني كاي هافيرتز، لاعب نادي باير ليفركوزن الألماني، صورة له من تدريبات الفريق بعدما عاد اللاعب إلى تدريبات ليفركوزن عقب انتهاء مهمته مع المنتخب الألماني، وعلق اللاعب أعلى الصورة قائلًا: ”عودة للعمل مع بايرليفركوزن“.

لوكاكو: تدريب جيد اليوم

نشر البلجيكي روميللو لوكاكو، لاعب نادي إنتر ميلان الإيطالي، صورة له عبر صفحته الشخصية عقب الانتهاء من مران الفريق اليوم، وعلق اللاعب أعلى الصورة: ”تدريب جيد اليوم“.

سيزار أزبيليكويتا يتسلح بالتركيز

نشر سيزار أزبيليكويتا، لاعب نادي تشيلسي الإنجليزي، صورًا له برفقة زملائه، وعلق اللاعب أعلى الصورة قائلًا: ”التركيز“، ويستعد فريق البلوز لاستئناف بطولة الدوري الإنجليزي والتي يسعى تشيلسي للمنافسة على لقبها هذا الموسم.

فوزي غلام يحتفل ببدء العام الدراسي

نشر فوزي غلام، لاعب المنتخب الجزائري ونادي نابولي الإيطالي، صورة له برفقة زميله في الفريق كوليبالي كاليدو بإحدى المدارس بإيطاليا، وعلق اللاعب أعلى الصورة قائلًا: ”سنة دراسية سعيدة يا شباب“.