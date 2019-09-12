الاتحاد الأوروبي: 80 ناديًا أنفقوا 3.98 مليار دولار في فترة الانتقالات الصيفية

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) اليوم الخميس أن الأندية المنافسة في دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي هذا العام استثمرت أكثر من نصف الأموال التي أنفقتها في آخر فترة انتقالات على التعاقد مع لاعبين في الـ 24 من عمرهم أو أقل.

ونشر ”يويفا“ تقريرًا قال فيه إن 80 ناديًا أنفقوا مجتمعين 3.98 مليار دولار في فترة الانتقالات الصيفية وحطم 43% من هذه الأندية أرقامها القياسية في سوق الانتقالات.

لكن بدلًا من الإنفاق على شراء لاعبين أكثر خبرة أنفقت هذه الأندية 64% من هذه الأموال، وهو رقم قياسي، على لاعبين عمرهم 24 عامًا أو أقل وذهبت سبعة في المئة من تلك الأموال للتعاقد مع لاعبين فوق 28 عامًا.

وتم إنفاق نسبة 35% من هذه الأموال على شراء مدافعين ومثلها للمهاجمين بينما أنفقت الأندية 25 في المئة من الأموال على شراء لاعبي وسط وخمسة في المئة للتعاقد مع حراس مرمى.

لكن بينما كان الانفاق سخيًا انشغلت الأندية أيضًا ببيع لاعبين وبلغ إجمالي أرباح فترة الانتقالات نحو 3.72 مليار يورو.

والكثير من الأندية خارج مسابقات الدوري الرئيسية الكبرى في دول مثل سويسرا والبرتغال وهولندا تضرب الآن نموذجًا ماليًا يقوم على شراء لاعبين صغار السن وتطوير المواهب وبعد ذلك بيعهم إلى أندية أكبر بعد عدة سنوات.

وقال اليويفا إن ستة أندية نجحت في تحقيق أرباح صافية بأكثر من 50 مليون يورو في فترة الانتقالات الصيفية، وكشف التقرير أيضًا عن تفاوت في الإنفاق بين الأندية حيث ذكر أن الأندية أنفقت ما بين 250 ألف يورو و953 مليون يورو في تشكيل فرقها الحالية.

وأظهرت إحصاءات أخرى أن من بين 80 مدربًا هناك تسعة من البرتغال وهو رقم كبير بالنظر إلى حجم هذه الدولة وعدد سكانها، تليها إسبانيا بسبعة مدربين وألمانيا بستة مدربين وهولندا وإيطاليا وفرنسا بخمسة مدربين لكل منها، وإنجلترا ممثلة بمدربين اثنين فقط.

وكشف التقرير كذلك أن أياكس أمستردام كان الأكثر تهديفا بمتوسط 3.5 هدف في المباراة الواحدة في طريقه للفوز بالدوري الهولندي بينما كان دفاع شاختار دونيتسك الأشد تماسكًا حيث بلغ متوسط الأهداف التي دخلت مرماه في المباراة الواحدة 0.34 هدف.