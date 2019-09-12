بعد ثلاثيته.. إنتر ميلان ينوي تجديد عقد مهاجمه

تنوي إدارة نادي إنتر ميلان الإيطالي تجديد عقد المهاجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، بعد تألقه اللافت في الفترة الأخيرة.

ووفقًا لموقع ”سكاي إيطاليا“، فإن إدارة إنتر ميلان بدأت بالفعل اتصالاتها مع وكلاء مارتينيز، للاتفاق على البنود الخاصة بالعقد الجديد.

وأضاف الموقع أنه من المتوقع أن يحصل لوتارو، البالغ من العمر 22 عامًا، على راتب يفوق أضعاف ما يتقاضاه حاليًا، في ظل مشاركته الأساسية وتألقه مؤخرًا، سواء مع إنتر ميلان أو المنتخب الأرجنتيني.

وسجل لاوتارو مارتينيز 3 أهداف (هاتريك)، في فوز الأرجنتين 4/0 على المكسيك وديًا.

يشار إلى أن لاوتارو مارتينيز يحصل على راتب سنوي قدره 1.5 مليون يورو، وقد ارتبط بالانتقال إلى برشلونة.

وشارك لاوتارو مارتينيز في أول مباراتين مع إنتر ميلان في الدوري الإيطالي، بواقع 155 دقيقة، سجل فيها هدفًا، علمًا أنه انضم إلى إنتر ميلان صيف العام 2018، وسجل للنيراتزوري 10 أهداف وصنع هدفين في 37 مباراة.