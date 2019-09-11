أبرز تغريدات ”تويتر“ الرياضية: رونالدو يحتفل برباعيته في ليتوانيا وحلم فينيسوس أصبح حقيقة (صور)

يطلق نجوم الرياضة حول العالم من آن إلى آخر تصريحات عبر حساباتهم على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“، تحمل أخبارهم أو رسائل يريدون توجيهها إلى جهات بعينها، وتعد صفحاتهم مصدرًا للعديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، يرصدون من خلالها ما يوثقه هؤلاء النجوم على ”تويتر“.

وتقدم ”إرم نيوز“ أبرز التصريحات التي يوثقها نجوم كرة القدم العربية والعالمية عبر حساباتهم الرسمية من خلال التقرير التالي:

جونيور فينيسوس: الحلم أصبح حقيقة

نشر البرازيلي جونيور فينيسوس، صورة له عبر صفحته الشخصية بقميص منتخب بلاده في مشاركته الأولى أمس، أمام منتخب بيرو وديًا والتي انتهت بفوز الأخير بهدف دون رد، وعلّق اللاعب أعلى الصورة قائلًا: ”10/09/2019 لأول مرة مع الفريق البرازيلي الرئيسي والحلم حقيقة! سبحان الله على إعطائي كل لحظة وقدرتي على الاستمتاع بها إلى جانب الأفضل“.

تشيلسي يعلن عن عودة ريس جيمس

نشرت الصفحة الرسمية لنادي تشيلسي الإنجليزي، صورة لريس جيمس من تدريبات الفريق، بعدما غاب منذ بداية الموسم مع تشيلسي بسبب إصابة في أربطة الكاحل، وعلّقت الصفحة قائلة: ”عودة إلى ملعب التدريبات“.

ديباي: سنتحدث في يوم ما عن قلعة المينا

نشر الهولندي ممفيس ديباي، صورة له من قلعة المينا بدولة غانا، وعلّق اللاعب صاحب الأصول الغانية قائلًا: ”قلعة المينا، سنتحدث عن هذا المكان بالتفصيل في يوم من الأيام“.

راشفورد: هيا نحصد البطولات

أعاد ماركوس راشفورد، لاعب نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، صورة له بقميص ناديه نشرتها الصفحة الرسمية للمان يونايتد، وعلّق اللاعب أعلى الصورة قائلًا: ”لنصل عليه“، كرسالة من اللاعب إلى ضرورة العودة للبطولات ومنصات التتويج مرة أخرى.

رونالدو: سعيد بالفوز ونسير نحو هدفنا

نشر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب نادي يوفينتوس الإيطالي، صورًا له من احتفالاته بالرباعية التي سجلها لمنتخب بلاده في شباك منتخب ليتوانيا في اللقاء الذي انتهى بفوز رفاق رونالدو بخمسة أهداف مقابل هدف، ضمن التصفيات المؤهلة لبطولة يورو 2020، وعلّق اللاعب أعلى الصورة قائلًا: ”سعيد لتسجيل لعبة البوكر الثانية في المنتخب الوطني والمساهمة في فوز آخر، نحو هدفنا“.

رحيم سترلينغ يلبي رغبة أحد المشجعين

نشر رحيم سترلينغ الفيديو الذي نشرته الصفحة الرسمية للمنتخب الإنجليزي في لقاء منتخب الأسود الثلاثة ومنتخب كوسوفو، والذي انتهى بفوز إنجلترا بخمسة أهداف مقابل ثلاثة ضمن التصفيات المؤهلة لبطولة يورو 2020، والذي ظهر فيه سترلينغ وهو يلبي رغبة أحد المشجعين بعد أن طلب حذاء اللاعب، وأكدت الصفحة أن موقف اللاعب كان لمسة جميلة تحسب له.

هاري ماغواير: حققنا العلامة الكاملة

نشر الإنجليزي هاري ماغواير صورة له بقميص منتخب بلاده في المباراة التي جمعت بين منتخب الأسود الثلاثة ومنتخب كوسوفو، والذي انتهى بفوز إنجلترا بخمسة أهداف مقابل ثلاثة ضمن التصفيات المؤهلة لبطولة يورو 2020، وعلّق اللاعب أعلى الصورة قائلًا: ”4 انتصارات من 4 لقاءات“.

توماس مولر يدعم ليون جوريتسكا

حرص توماس مولر، لاعب نادي بايرن ميونيخ الألماني، على دعم زميله ليون جوريتسكا عقب الإصابة التي لحقت به، وهو ما ذكرته الصفحة الرسمية للنادي البفاري، وعلق اللاعب قائلًا: ”الشفاء العاجل لليون جوريتسكا“.

السيتي يكرم كومباني

نشرت الصفحة الرسمية لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، صورة لنجم الفريق السابق فينسنت كومباني، حيث يشارك المان سيتي في لقاء تكريم مدافع الفريق السابق، وعلّقت الصفحة قائلة: ”الليلة مباراة فينسنت كومباني الاحتفالية“.

الشارقة يعلن تعاقده مع البرازيلي ميلوني

أعلنت الصفحة الرسمية لنادي الشارقة الإماراتي عن تعاقدها مع البرازيلي ماركوس ميلوني، حيث نشرت الصفحة صورة للاعب مع مسئولي النادي عقب التوقيع، وعلّقت أعلى الصورة قائلة: ”الشارقة يتعاقد مع لاعب بالميراس البرازيلي ماركوس ميلوني بعقد لثلاث سنوات في صفقة انتقال حر ويقيده بفئة اللاعب المقيم“.