كريستيانو رونالدو: لا أعيش كرة القدم من أجل الجوائز الفردية

سجل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو ”سوبر هاتريك“ لمنتخب بلاده ليقوده للفوز على ليتوانيا 5-1 في تصفيات أمم أوروبا 2020، ليبقى في المركز الثاني خلف أوكرانيا في المجموعة الثانية بـ8 نقاط بفارق 5 نقاط ولقاء ناقص.

وقال رونالدو للصحفيين بعد اللقاء: ”كما أقول دائمًا لا أعيش كرة القدم من أجل الجوائز الفردية، إنها نتيجة لما أحققه من ألقاب جماعيًا، المهم أن أساعد منتخب بلادي“.

كما أكد رونالدو أنه يسعى ليستمر على نفس المنوال بعدما سجل هدفًا ضد صربيا و4 ضد ليتوانيا في فترة التوقف الدولي الحالية.

وعن حظوظ منتخب البرتغال للتأهل لنهائيات أمم أوروبا، قال نجم يوفنتوس: ”الصعب تم تحقيقه وهو الفوز في صربيا ثم اليوم أمام ليتوانيا، في الفترة المقبلة سنواجه لوكسمبورغ وأوكرانيا إن حققنا الفوز أعتقد أنه كاف للتأهل“.

ورفع رونالدو رصيده من الأهداف الدولية إلى 93 هدفًا ليتصدر قائمة الهدافين على الصعيد الأوروبي والثاني عالميًا بعد الإيراني علي دائي، الذي سجل 109 أهداف دولية.