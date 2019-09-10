بإحراز ”سوبر هاتريك“ في مباراة البرتغال ضد ليتوانيا.. كريستيانو رونالدو يواصل كتابة التاريخ

واصل كريستيانو رونالدو قائد البرتغال وهداف يوفنتوس سعيه نحو صدارة هدافي العالم على الصعيد الدولي عندما سجل أربعة أهداف (سوبر هاتريك) في مرمى ليتوانيا ضمن تصفيات بطولة أوروبا (يورو 2020) يوم الثلاثاء ليرفع رصيده من الأهداف الدولية إلى 93 هدفًا.

ويتفوق رونالدو البالغ عمره 34 عامًا على منافسه التقليدي ليونيل ميسي على الصعيد الدولي حيث حقق لقبين كبيرين مع البرتغال هما بطولة أوروبا 2016 في فرنسا ودوري الأمم الأوروبية العام الحالي مقابل عدم تتويج ميسي بأي بطولة كبرى مع الأرجنتين.

وزاد رونالدو من رصيده كهداف تاريخي للبرتغال بتسجيل هدفه 93 ليوسع الفارق مع الأسطورة المجرية الراحل فيرينك بوشكاش الذي سجل 84 هدفًا.

Los goles de Cristiano Ronaldo con Portugal ???? 1°- ???????????? (12/06/2004)

10°- ???????????? (01/03/2006)

20°- ???????????? (17/10/07)

30°- ???????????? (11/10/11)

40°- ???????????? (14/08/13)

50°- ???????????? (26/06/14)

60°- ???????????? (22/06/16)

70°- ???????????? (25/03/17)

80°- ???????????? (23/03/18)

90°- ???????????? (10/09/2019) pic.twitter.com/hcdqB73Oa0 — Fuera de Juego (@ESPN_FDJ) September 10, 2019

ولم يسجل سوى ثلاثة لاعبين فقط أربعة أهداف في مباراة رسمية للبرتغال هم الراحل أوزيبيو (1966) ونونو غوميز (2002) ورونالدو (2016 و 2019) وكانت المرة الأولى في شباك أندورا في تصفيات كأس العالم 2018.

وجاء هدف رونالدو الدولي الأول في مرمى اليونان في يورو 2004 التي استضافتها البرتغال بينما هدفه العاشر كان في مرمى السعودية في الأول من مارس/آذار 2006 وهدفه 80 في مرمى مصر العام الماضي خلال مباراة ودية قبل مونديال روسيا.

ويتأخر رونالدو فقط عن الإيراني علي دائي الذي سجل 109 أهداف مع منتخب بلاده قبل اعتزاله وهو رقم من السهل أن يحطمه رونالدو إذ تتبقى له أربع مباريات في تصفيات يورو 2020 فضلًا عن البطولة نفسها العام المقبل أي أنه بحاجة إلى 16 هدفًا لمعادلة رقم دائي.