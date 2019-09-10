عناوين الصحف الرياضية العالمية.. إنجاز نادال ومستقبل ديبالا وتقييم سوق الانتقالات (صور)

شكل الإسباني رافائيل نادال الفائز بلقبه رقم 19 في البطولات الكبرى وتصفيات أمم أوروبا 2020 وأخبار ريال مدريد وبرشلونة العناوين الأبرز في الصحف الرياضية العالمية الصادرة اليوم الثلاثاء.

كما اهتمت الصحف بكأس العالم في كرة السلة وتقييم صيف الانتقالات ومستوى اللاعبين في الفترة الماضية:

ونستعرض أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية في التقرير الآتي:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على الإسباني رافائيل نادال الفائز ببطولة أمريكا المفتوحة للتنس والذي رفع رصيد بطولاته الكبرى إلى 19 بطولة وكتبت: ”فقط يحتاج لأن يطير ”

كما اهتمت بلقاء المنتخب الإسباني أمام بولندا في ربع نهائي كأس العالم لكرة السلة وكتبت: ”فوز يساوي ضعفين “

كما تحدثت عن المهاجم باكو ألكاسير الذي يتوافر على معدل أهداف الأفضل في العالم.

سبورت

ركزت الصحيفة على البطل الإسباني رافائيل نادال وفوزه بلقبه رقم 19 في البطولات الكبرى وكتبت:“ R 19 ”

كما اهتمت بالإصابة الجديدة للمدافع الفرنسي صامويل أومتيتي الذي سيغيب مجددًا عن الفريق.

كما تحدثت عن مواجهة إسبانيا لبولندا في ربع نهائي كأس العالم لكرة السلة.

الموندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على الإسباني رافائيل نادال ورقمه الجديد في البطولات الكبرى عبر فوزه باللقب الـ19 في بطولة أمريكا المفتوحة وكتبت: ”أسطوري ”

كما تحدثت عن لقاء المنتخب الإسباني ومنتخب بولندا في ربع نهائي كأس العالم لكرة السلة وكتبت: ”البحث عن ميدالية والتأهل لدورة الألعاب الأولمبية.

كما تحدثت عن برشلونة وكتبت: ”واجبات إيرنيستو فالفيردي ”

آس

ركزت الصحيفة على الإسباني رافائيل نادال الفائز ببطولة أمريكا المفتوحة واللقب رقم 19 في البطولات الكبرى وأكد في تصريحات نشرتها أنه لا يفكر في رقم فيدرير ولا المركز الأول عالميًّا وقال: ”ألعب لكي أكون سعيدًا ”

كما اهتمت الصحيفة بعودة البلجيكي إيدين هازارد للتدريبات الجماعية لريال مدريد وأكدت أنه يرغب في اللعب أمام ليفانتي.

الصحيفة تحدثت عن سقف الأجور في فرق الدوري الإسباني وكتبت: ”برشلونة يتجاوز ريال مدريد في سقف الأجور بـ30،4 مليون يورو ”

كما تحدثت عن ربع نهائي كأس العالم لكرة السلة إذ يواجه المنتخب الإسباني منتخب بولندا من أجل مكان في نصف النهائي.

الصحف البريطانية

ذا صن

ركزت الصحيفة على لقاء المنتخب الإنجليزي ومنتخب كوسوفو في تصفيات أمم أوروبا 2020 وأكدت أن ساوثغيت سيدفع بجادون سانشو أساسيًّا في اللقاء وكتبت: ”ساوثغيت سيدفع بسانشو أمام كوسوفو “.

كما اهتمت بإعاقة فرق الدوري الإنجليزي الممتاز للمشروع الجديد لدوري أبطال أوروبا.

الصحف الفرنسية

فرانس فوتبول

ركزت المجلة على تقييم فترة الانتقالات الصيفية في الفرق الفرنسية خصوصًا عبر أفضل الصفقات واللاعبين المغادرين واللاعبين الذين كانوا في طريقهم للدوري الفرنسي وفشلت صفقة انتقالهم.

ليكيب

ركزت الصحيفة على لقاء المنتخب الفرنسي أمام أندورا في تصفيات أمم أوروبا 2020 وكتبت: ”مباشرة نحو الهدف “.

كما تحدثت عن كأس العالم لكرة السلة وسقوط منتخب فرنسا في مواجهة الولايات المتحدة الأمريكية في ربع النهائي وكتبت: ”بين أنياب الوحش ”

الصحيفة اهتمت بفوز نادال ورقمه الجديد في البطولات الكبرى وكتبت: ”نادال الرجل الحديدي ”

الصحف الإيطالية

كورييه ديل سبورت

اهتمت الصحيفة بحوارها مع المدرب البلجيكي الشهير زدينيك زيمان والذي نجح في قيادة العديد من الفرق الإيطالية.

كما اهتمت بفوز ألمانيا على أيرلندا الشمالية في تصفيات أمم أوروبا 2020 وتطور مستوى منتخب إيطاليا في عهد المدرب روبيرتو مانشيني إذ يقترب من التأهل للنهائيات.

الصحيفة تحدثت -أيضًا- عن تشارلز لوكلير متسابق فيراري في الفورمولا وان.

توتو سبورت

ركزت الصحيفة على مستقبل الأرجنتيني باولو ديبالا مهاجم يوفنتوس والذي كان محط بضع إشاعات في الصيف الماضي بين باريس سان جرمان وتوتنهام.

كما تحدثت عن لوكلير متسابق فيراري الذي يعدّ حاليًّا مفاجأة سباقات الفورمولا وان، وفاز بآخر سباقين.

واهتمت الصحيفة بفوز نادال بلقبه رقم 19 في البطولات الكبرى.