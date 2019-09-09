إنتر ميلان يتجه للتعاقد مع مهاجم بروسيا دورتموند مجانًا

ينوي إنتر ميلان الإيطالي تعزيز صفوفه بصفقة هجومية من بروسيا دورتموند الألماني، الصيف المقبل.

وذكر موقع ”كالتشيو ميركاتو“ الإيطالي، الإثنين، أن بيبي ماروتا المدير التنفيذي لإنتر ميلان يعمل على إقناع المهاجم الألماني ماريو غوتزه بالانتقال إلى النيراتزوري بنهاية الموسم الحالي.

يشار إلى أن عقد غوتزه، البالغ من العمر 27 عامًا، مع بروسيا دورتموند، ينتهي بنهاية الموسم الحالي.

ولعب غوتزه للفريق الأول لبروسيا دورتموند بين 2010 و2013، قبل أن ينتقل صيف 2013 إلى بايرن ميونخ، وعاد إلى أسود فيستفاليا صيف 2016.

وأشار تقرير ”كالتشيو ميركاتو“ إلى أن غوتزه يفكر بالفعل في مغادرة بروسيا دورتموند، خاصة بعد التعاقد مع جوليان براندت وثورجان هازارد، حيث تقلصت فرص مشاركته مع الفريق.

وشارك غوتزه في 23 دقيقة فقط مع بروسيا دورتموند الموسم الحالي، علمًا أنه يملك 200 مباراة مع النادي، سجل فيها 42 هدفًا، وصنع 60، في حين سجل 36 هدفًا وصنع 24 في 114 مباراة مع بايرن ميونخ.