رئيس فيورنتينا يرد على اهتمام يوفنتوس بفيديريكو كييزا

رد روكو كوميسو رئيس نادي فيورنتينا الإيطالي، على التقارير التي تربط لاعبه فيديريكو كييزا بالانتقال إلى يوفنتوس، منذ سوق الانتقالات الصيفي.

ونقلت شبكة ”سكاي سبورت“ الإيطالية، عن كوميسو قوله، ”لم أشترِ فيورنتينا لكسب الأموال، لكنني فعلت ذلك لأنني أريد الفوز بشيء ما هنا“.

وأضاف كوميسو: ”أنا أعرف أنه لكي أفوز ببطولة يجب أن أحافظ على بقاء أفضل اللاعبين بالفريق، وكي أكون صادقًا، ليس لدينا العديد من اللاعبين الرائعين لكننا سنفعل كل ما في وسعنا لإبقاء اللاعبين في النادي“.

وأكمل رئيس فيورنتينا: ”قلت في وقت سابق من هذا العام إنني أتمنى بقاء كييزا لموسم آخر، لكنني أود أن يظل أكثر من ذلك“.

وارتبط كييزا، البالغ من العمر 21 عامًا، بالانتقال إلى يوفنتوس، علمًا أن عقده مع ناديه يمتد حتى العام 2022.

وسجل كييزا 23 هدفًا وصنع 21 في 116 مباراة مع فيورنتينا.