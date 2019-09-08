أبرز تغريدات ”تويتر“ الرياضية: فان دايك: استعدوا لعاصفة الطواحين.. وأسينسيو يبدأ العلاج المائي (صور)

يطلق نجوم الرياضة حول العالم من آن إلى آخر تصريحات عبر حساباتهم على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“، تحمل أخبارهم أو رسائل يريدون توجيهها إلى جهات بعينها، وتعد صفحاتهم مصدرًا للعديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، يرصدون من خلالها ما يوثقه هؤلاء النجوم على ”تويتر“.

وتقدم ”إرم نيوز“ أبرز التصريحات التي يوثقها نجوم كرة القدم العربية والعالمية عبر حساباتهم الرسمية من خلال التقرير التالي:

جورجينيو فينالدوم في تحدٍ كبير مع ديباي

نشر النجم الهولندي، جورجينيو فينالدوم، صورة له عبر صفحته الشخصية من تدريبات منتخب هولندا في صراع على الكرة بينه وبين زميله ممفيس ديباي، وعلّق اللاعب أعلى الصورة قائلًا:“شاهد التحدي الكبير“.

فان دايك: استعدوا لعاصفة الطواحين

نشر الهولندي فان دايك، صورة له من تدريبات المنتخب الهولندي استعدادًا للقاء أستونيا غدًا، ضمن التصفيات المؤهلة لبطولة يورو 2020، وعلّق اللاعب أعلى الصورة قائلًا:“الهدوء الذي يسبق العاصفة“.

أسينسيو يبدأ مرحلة العلاج المائي

نشر ماركو أسينسيو، لاعب نادي ريال مدريد الإسباني، فيديو له عبر صفحته الشخصية في حمام سباحة، وهو يمارس أحد التدريبات العلاجية استعدادًا لعودته للملاعب عقب نجاح عملية الرباط الصليبي التي أجراها مؤخرًا، وعلّق اللاعب أعلى الفيديو قائلًا:“العمل الجاد مع عقلية إيجابية“.

جيسي لينغارد محبط بسبب المرض

نشر الإنجليزي جيسي لينغارد لاعب نادي مانشستر يونايتد والمنتخب الإنجليزي، صورة له عبر صفحته الشخصية، وعلّق اللاعب أعلى الصورة قائلًا:“الإحباط من هذا المرض يعني أنني لا أستطيع المشاركة في هاتين المباراتين، نتيجة رائعة، أمس، وتأكد من أن الفتيان سينجزون المهمة مرة أخرى، يوم الثلاثاء“، وغاب اللاعب عن اللقاء السابق لمنتخب الأسود الثلاثة في التصفيات المؤهلة لبطولة يورو 2020 بسبب المرض الذي لحق به.

مختاريان يحتفل بفوز المحاربين

نشر هينيريك مختاريان، لاعب منتخب أرمينيا، صورة جماعية لمنتخب بلاده عقب الفوز على منتخب البوسنة والهرسك، بأربعة أهداف مقابل هدفين ضمن التصفيات المؤهلة لبطولة يورو 2020، وعلّق اللاعب أعلى الصورة قائلًا:“المحاربون الأرمن“.

ديساييه يحتفل بعيد ميلاده مع أبطال كمال الأجسام

حرص نجم منتخب فرنسا السابق، مارسيل ديساييه، على الاحتفال بعيد ميلاده بصحبة عدد من أبطال كمال الأجسام، حيث نشر النجم الفرنسي المعتزل صورة له بصحبة هؤلاء الأبطال، وعلّق اللاعب ديساييه على الصورة قائلًا:“حفل عيد الميلاد مع كمال الأجسام“.

شاكيري يدعم نجوم منتخب سويسرا

حرص النجم السويسري شاكيري، على دعم زملائه في المنتخب قبل لقاء منتخبي سويسرا وجبل طارق، ضمن التصفيات الأوروبية المؤهلة لبطولة يورو 2020، حيث نشر اللاعب تشكيل منتخب بلاده، وعلّق قائلًا:“حظ جيد“.

هاري كين في إعلان لإحدى شركات الطعام

نشر الإنجليزي هاري كين، لاعب نادي توتنهام ومنتخب إنجلترا، فيديو له عبر صفحته الشخصية ضمن حملة دعائية لإحدى شركات الطعام، وعلّق اللاعب أعلى الفيديو قائلًا:“سجل أطفالك في جلسة مجانية هنا“.

النصر الإماراتي يقدم واجب العزاء للاعبات السلة

حرصت الصفحة الرسمية لنادي النصر الإماراتي على تقديم واجب العزاء للاعبات السلة ميرة وحصة عبد العزيز في وفاة والدهما، حيث قالت الصفحة:“خالص العزاء وصادق المواساة“.

الأهلي المصري يحتفل بصدارة أندية العالم

نشرت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي المصري، صورة لنجوم الفريق بمناسبة احتلال نادي القرن الأفريقي لصدارة أندية العالم كأكثر الأندية تحقيقًا للبطولات في العالم، وعلّقت الصفحة قائلة:“الأهلي يحتل صدارة الأندية الـ30 الأكثر تحقيقًا للبطولات في العالم متفوقًا على جميع الأندية العالمية بحسب القائمة التي نشرتها صحيفة ميرور البريطانية رغم تجاهل الصحيفة لأكثر من 18 بطولة أخرى فاز بها الأهلي“.