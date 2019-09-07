فيديريكو بيرنارديسكي يتحدث عن عدم مشاركته أساسيًا مع يوفنتوس

تحدث فيديريكو بيرنارديسكي، لاعب يوفنتوس الإيطالي، عن عدم مشاركته مع فريقه حتى الآن في التشكيل الأساسي، بجانب استبعاد زملائه من قائمة دوري أبطال أوروبا.

وقال بيرنارديسكي، في تصريحات أبرزتها صحيفة ”توتو سبورت“: ”بالتأكيد عدم المشاركة يمثل مشكلة لكنها جزء من اللعبة، وأنا دائمًا أعمل على أن أكون مستعدًا للمشاركة، نعرف أن يوفنتوس من أفضل ثلاثة أندية في العالم، وبالتالي هناك الكثير من المنافسة“.

وأضاف: ”هنا يوجد العديد من الأبطال واللاعبين الأقوياء مثلي، والمدرب يعتمد على ما يراه أفضل طوال الأسبوع في أرض الملعب، وهذا أمر طبيعي في الفرق الكبيرة ويحدث دائمًا، هناك بعض اللاعبين الأقوياء الذين يجلسون على الدكة“.

وتابع: ”نحن ما زلنا في شهر سبتمبر وهناك أكثر من 60 مباراة سيلعبها الفريق والموسم طويل، بالتأكيد سأحصل على فرص وسأكون جاهزًا عندما يستدعونني كما فعلت دائمًا، كل لاعب لديه طموح لعب كل المباريات وأنا واحد منهم، كل شخص يريد اللعب، لكن أمر طبيعي أن يكون هناك الكثير من المنافسة ومن ثم فإن أرض الملعب هي من سيحدد“.

وعن علاقته مع مدربه، قال: ”لدي علاقة ممتازة مع ساري.. عندما يتخذ المدرب خياراته، فهو يقوم بتقييم اللاعب الفردي وجوانب معينة مثل حالته طوال الأسبوع والمنافس، وهناك عوامل عديدة تكشف لماذا اللاعب يجلس على مقاعد البدلاء“.

وتطرق بيرنارديسكي للحديث عن إيمري كان وماندزوكيتش، اللذين خرجا من قائمة يوفنتوس لمنافسات دوري أبطال أوروبا.

وأشار: ”المدرب كان واضحًا للغاية وقال في المؤتمر إنه كان أول من يشعر بالأسف، لأنهم خرجوا من القائمة، أنا أشعر بالأسف تجاههم، ويجب أن أقول إنه يتعين علينا أن نكون جيدين كفريق واحد حتى لا يشعروا باستبعادهم من البطولة وهذا هو الأمر المهم، علينا السير جميعًا في نفس الاتجاه“.