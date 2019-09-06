رابطة الدوريات الأوروبية تريد توزيعًا أكثر إنصافًا للموارد المالية للمسابقات القارية

قالت رابطة الدوريات الأوروبية لكرة القدم إن إيرادات المسابقات القارية للأندية يجب أن توزع بشكل أكثر توازنًا في المستقبل، ويجب ألا يأتي أي توسع في البطولات القارية على حساب البطولات المحلية.

ويسعى الاتحاد القاري للعبة (اليويفا) لإجراء تعديلات على نظام مسابقتي الأندية القارية اعتبارًا من 2024، ويعمل حاليًا مع اتحاد الأندية الأوروبية على الأشكال المحتملة لهذه المسابقات.

وأشار مسؤولو رابطة بطولات الدوري الأوروبية، التي تمثل الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري الدرجة الأولى الإسباني وبطولات أخرى، إلى وجود مقترح مبدئي لتنظيم مسابقة دوري قارية تتألف من ثلاث درجات وتتضمن نظامًا للصعود والهبوط فيما بينها.

وسيكون دوري الدرجة الأولى معادلًا لدوري أبطال أوروبا في نسخته الحالية، وسيضم 32 فريقًا سيحتفظ 24 فريقًا منها بمواقعها في البطولة في الموسم التالي، وهو ما يضع حدًا للنظام التقليدي الذي ينص على أن الفرق تتأهل للمنافسة القارية من خلال التفوق في بطولات الدوري المحلية. ولهذا السبب تعارض بطولات الدوري المحلية هذه المقترحات.

وقالت رابطة بطولات الدوري الأوروبية، اليوم الجمعة، إن أي تعديل على نظام البطولات القارية يجب أن يكون مستندًا لثلاثة مبادئ هي الحفاظ على بطولات الدوري المحلية، وزيادة نسب مشاركة الأندية، وتوزيع أكثر إنصافًا للموارد المالية.

وأوضحت في وثيقة عرضت فيها رؤيتها: ”بطولات الدوري الأوروبية تؤيد التجديد في كرة القدم بما في ذلك تطوير دوري أبطال أوروبا، بشرط أن يساهم هذا التطوير في نمو كرة القدم الاحترافية بشكل عام وليس لعدد محدود للغاية من الأندية“.

ورحبت الرابطة بنظام البطولة القارية المؤلفة من ثلاث درجات، لكنها قالت إن الفريق الفائز بلقب دوري أبطال أوروبا هو الوحيد الذي يجب أن يضمن مكانه في بطولة العام التالي كما يحدث حاليًا، وأن يقتصر الصعود على الفرق الفائزة بالمركز الأول في الدرجتين الأدنى.

وأكدت الرابطة ضرورة أن يبقى عدد الأيام التي تقام فيها المنافسات الأوروبية للأندية في الجدول دون زيادة، على أن تقام المباريات في منتصف الأسبوع بحيث تخصص نهايات الأسبوع للدوري المحلي.

وينظم اليويفا حاليًا بطولتين هما دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي مع مسابقة ثالثة ستنطلق في 2021 سيطلق عليها اسم الدوري الأوروبي الثاني.

واقترحت رابطة البطولات الأوروبية أيضًا زيادة المخصصات المالية للأندية التي لا تتأهل للبطولات الأوروبية من 7.3 في المئة حاليًا إلى 20 في المئة من إيرادات البطولات القارية.

وأضاف لارس-كريستر أولسون رئيس الرابطة: ”أظهرت الرابطة مدى تجاوبها مع أي مقترحات جديدة بشرط أن تكون مستندة إلى المبادئ الرياضية الحالية ومنح الأولوية للبطولات المحلية، مع ضرورة احترام جدول تلك البطولات المحلية التي يحبها الجمهور“.