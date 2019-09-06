صحيفة: توتنهام سيحاول التعاقد مع ديبالا في يناير

كشفت تقارير صحفية إنجليزية، الجمعة، أن نادي توتنهام، سيعود لمحاولة التعاقد مع النجم الأرجنتيني باولو ديبالا، لاعب يوفنتوس الإيطالي، في سوق الانتقالات الشتوي المقبل.

وبحسب صحيفة ”ميرور“، فإن توتنهام سيعاود المحاولة مجددًا للتعاقد مع ديبالا، بعد فشل إدارة السبيرز في التعاقد مع اللاعب في سوق الانتقالات الصيفي 2019.

وفشلت صفقة انضمام ديبالا إلى توتنهام بسبب الاختلاف حول أجر اللاعب، رغم الاتفاق على قيمة الصفقة بين يوفنتوس وتوتنهام.

وأضافت ”ميرور“، أن المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو مازال حريصًا على إحضار ديبالا؛ خاصة مع احتمال خسارة لاعب الوسط الدنماركي كريستيان إريكسن العام المقبل.

وكان ديبالا، البالغ من العمر 25 عامًا، قريبًا كذلك من الانتقال إلى باريس سان جيرمان الفرنسي في السوق الصيفي لكمن الصفقة لم تتم.

وشارك ديبالا 14 دقيقة فقط في أول مباراتين ليوفنتوس في الدوري الإيطالي، ومن المتوقع أن يتقلص دوره مع المدرب الإيطالي ماورييسو ساري، رغم تبقي 3 سنوات على نهاية عقده مع البيانكونيري.

وبحسب ”ميرور“، فإن توتنهام يعتقد أن عرضًا بقيمة 65 مليون جنيه إسترليني سيكون كافيًا للحصول على خدمات ديبالا.

وانضم ديبالا إلى يوفنتوس صيف العام 2015، قادمًا من باليرمو، مقابل 40 مليون يورو، وسجل مع يوفنتوس 78 هدفًا وصنع 30 في 183 مباراة.