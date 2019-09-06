عناوين الصحف الرياضية العالمية.. منتخب إسبانيا يقترب من يورو 2020 وإيطاليا تواصل التعافي (صور)

شكلت تصفيات أمم أوروبا 2020، وفوز إسبانيا وإيطاليا وخبر البند في عقد الأرجنتيني ليونيل ميسي وتصريحات غاريث بيل بعد الفترة الصيفية الصعبة، أهم عناوين الصحف الرياضية العالمية الصادرة اليوم الجمعة.

كما اهتمت الصحف بكأس العالم في كرة السلة وبطولة أمريكا المفتوحة للتنس وقصة عرض يوفنتوس لنيمار.

وفيما يأتي أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية ليوم 6 سبتمبر:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على فوز منتخب إسبانيا على رومانيا، وهو الخامس على التوالي في تصفيات أمم أوروبا 2020 وكتبت ”إسبانيا تقترب بالفعل من أمم أوروبا“.

كما تحدثت عن مواجهة إسبانيا لإيطاليا في كأس العالم لكرة السلة، وتألق نادال في بطولة أمريكا المفتوحة للتنس وكتبت ”نادل يشم رائحة اللقب في نيويورك“.

سبورت

ركزت الصحيفة على فوز إسبانيا على رومانيا في تصفيات أمم أوروبا 2020 واقترابها من التأهل وكتبت ”خطوة عملاقة“.

كما اهتمت بطلب ماريا بارتوميو من مدرب برشلونة وضع خطة دون نيمار في إشارة لفشل الصفقة وتأثيرها على اللاعبين، وتحدثت عن تأهل نادل لنصف نهائي بطولة أمريكا المفتوحة للتنس من الباب الكبير وتصريحات غاريث بيل حول وضعيته في ريال مدريد.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على الخبر الذي يهم الأرجنتيني ليونيل ميسي وعقده مع برشلونة وكتبت ”ميسي حر في 2020“.

كما اهتمت بفوز منتخب إسبانيا على رومانيا في أول لقاء رسمي للمدرب الجديد روبيرت مورينو، الصحيفة اهتمت أيضًا بتأهل نادال لنصف نهائي بطولة أمريكا المفتوحة للتنس، ولقاء منتخب إسبانيا أمام إيطاليا في كأس العالم لكرة السلة.

وتحدثت عن اللقاء الودي بين البرازيل وكولومبيا، حيث سيظهر نيمار بعد غياب 3 أشهر بسبب الإصابة“.

أس

ركزت الصحيفة على فوز إسبانيا على رومانيا وهو الخامس على التوالي في تصفيات أمم أوروبا 2020 وكتبت ”نهائيات أمم أوروبا تحت الأنظار“.

كما اهتمت بتأهل نادال لنصف نهائي بطولة أمريكا المفتوحة واقترابه من لقب جديد، الصحيفة اهتمت بتصريحات غاريث بيل حول وضعه في ريال مدريد وعدم اهتمامه بالانتقادات وانحناءة رأسه للعاصفة والعمل الجاد.

كما تحدثت عن منتخب إسبانيا لكرة السلة، حيث سينافس إيطاليا على بطاقة من أجل التأهل لربع النهائي.

الصحف البريطانية

صن

اهتمت الصحيفة بتصريحات النجم الويلزي غاريث بيل جناح ريال مدريد والذي تحدث خلالها عن وضعيته الصعبة في الصيف وقال: ”أنا ملام“ في إشارة لتحمله مسؤولية ما وقع.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على البطل الفرنسي الشاب تشارلز لوكلير الذي سيظهر في مونزا في إيطاليا معقل فريقه فيراري في سباق الفورمولا وكتبت ”لوكلير الشعلة الحمراء“، كما اهتمت بلقاء المنتخب الفرنسي أمام ألبانيا في تصفيات أمم أوروبا وكتبت ”الهجوم دون مبابي“ الغائب عن اللقاء.

الصحف الإيطالية

كورييه ديل سبورت

اهتمت الصحيفة بفوز إيطاليا على أرمينيا في تصفيات أمم أوروبا 2020 مع تألق مهاجم أندريا بيلوتي مهاجم تورينو الذي سجل هدفين.

الصحيفة تحدثت أيضًا عن وضعية المدرب الإيطالي ماوريسيو ساري الذي سيعود تدريجيًا لقيادة فريقه يوفنتوس بعد مرحلة مرض.

كما اهتمت بلاعب التنس الإيطالي ماتيو بيريتيني الذي سيواجه نادل في نصف نهائي بطولة أمريكا المفتوحة للتنس.

توتو سبورت

ركزت الصحيفة على خبر تقديم يوفنتوس لعرض لضم نيمار من باريس سان جيرمان وكتبت ”نيمار يوفنتوس: القصة الحقيقية“، كما تحدثت عن فوز إيطاليا على أرمينيا في تصفيات أمم أوروبا 2020 بفضل تألق المهاجم بيلوتي.

الصحيفة تحدثت عن نصف نهائي بطولة أمريكا المفتوحة للتنس والذي سيجمع الإيطالي ماتيو بيريتيني والإسباني رافائيل نادال.