أبرز تغريدات ”تويتر“ الرياضية.. فينالدوم يعلن التحدي وغاريث بيل يحفز زملاءه (صور)

يطلق نجوم الرياضة حول العالم من آن إلى آخر تصريحات عبر حساباتهم على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“، تحمل أخبارهم أو رسائل يريدون توجيهها إلى جهات بعينها، وتعد صفحاتهم مصدرًا للعديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، يرصدون من خلالها ما يوثقه هؤلاء النجوم على ”تويتر“.

وتقدم شبكة ”إرم نيوز“ أبرز التصريحات التي يوثقها نجوم كرة القدم العربية والعالمية عبر حساباتهم الرسمية من خلال التقرير التالي:

بيكيه وزوجته في بطولة أمريكا الدولية

نشر جيرارد بيكيه، لاعب نادي برشلونة الإسباني، صورة له عبر صفحته الشخصية برفقة زوجته، أثناء تواجدها لمشاهدة بطولة أمريكا الدولية للتنس، وعلق اللاعب أعلى الصورة ”بطولة أمريكا الدولية حدث عظيم“.

دافيد سيلفا يتخلص من الروتين

نشر دافيد سيلفا، لاعب نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، صورة له عبر صفحته الشخصية رفقة نجله، وعلق اللاعب أعلى الصورة ”الراحة الدولية للتخلص من الروتين“.



داني كارفاخال: ذاهبون لحصد نقاط مباراة رومانيا

نشر الإسباني داني كارفاخال صورة له عبر صفحته الشخصية بقميص منتخب بلاده، وعلق اللاعب أعلى الصورة ”يوم المباراة الذهاب للحصول على 3 نقاط، في المباراة التي تجمع بين منتخب المتادور بالمنتخب الروماني على ملعب الأخير“.



غاريث بيل يحفز زملاءه

نشر الويلزي غاريث بيل، لاعب نادي ريال مدريد الإسباني، صورة له بقميص منتخب بلاده، والذي يستعد لمواجهة منتخب أذربيجان ضمن التصفيات المؤهلة لبطولة يورو 2020، وعلق اللاعب أعلى الصورة ”معًا أقوى“.



دافيد ألابا: نعمل بجدية للمباراة القادمة

نشر النمساوي دافيد ألابا، صورة له من تدريبات منتخب بلاده، والذي يستعد لمواجهة لاتفيا غدًا ضمن التصفيات المؤهلة لبطولة يورو 2020، وعلق اللاعب أعلى الصورة ”نعمل بجد للمباراة القادمة“.



جورجينيو فينالدوم يعلن التحدي

أعلن الهولندي جورجينيو فينالدوم، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، التحدي قبل مواجهة منتخب ألمانيا غدًا ضمن التصفيات المؤهلة لبطولة يورو 2020، حيث نشر اللاعب صورًا من التدريب الأخير لمنتخب الطواحين، وعلق فينالدوم أعلى الصور ”التدريب النهائي لنا في تصفيات اليورو ضد ألمانيا غدًا، نحن مستعدون“.



لوكاس هيرنانديز يواصل استعداداته

نشر لوكاس هيرنانديز، لاعب المنتخب الفرنسي، صورة له عبر صفحته الشخصية من تدريبات منتخب بلاده؛ استعدادًا لمواجهة ألبانيا، وعلق اللاعب أعلى الصورة ”من التدريبات“.



إيمرسون بالميري يحتفل بالانتصار على أرمينيا

نشر الإيطالي إيمرسون بالميري صورة له عبر صفحته الشخصية بقميص منتخب بلاده، عقب الفوز الذي حققه منتخب الأزوري على منتخب أرمينيا اليوم بنتيجة 3/1 وعلق اللاعب أعلى الصورة ”نحو يورو 2020 نصر عظيم“.



جيسي لينغارد يحتفل بعيد ميلاد مشجع

استجاب جيسي لينغارد، لاعب نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، لرغبة مشجع بالاحتفال بعيد ميلاده، حيث نشر لينغارد ما كتبه المشجع، وعلق اللاعب ”آمل أن يكون لأخي عيد ميلاد عظيم“.



ًجنش يدعم فنانًا زملكاويًا

حرص محمود جنش، حارس مرمى نادي الزمالك المصري، على دعم أحد الأعمال الفنية التي يشارك فيها الفنان الزملكاوي حسني شتا، والذي طلب دعم الجميع للعمل الفني الجديد، وعلق جنش ”إن شاء الله تعبك مش هيروح على الفاضي والمسلسل هينجح“.

