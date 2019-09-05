أخبار ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس.. شرط رحيل ليونيل ميسي والدوري الإنجليزي يطارد ديبالا مجددًا

انتهى الجدل حول النجم البرازيلي نيمار بعد أن تمسك فريقه باريس سان جيرمان الفرنسي باستمراره، وأغلق الباب أمام رحيله، ولكن الحديث حول نيمار لم ينته بعد في الصحافة الأوروبية، فالبعض ما زال يذكر العروض التي تلقاها النجم البرازيلي قبل قرار الإدارة الباريسية.

وما زالت تحضيرات فريقي ريال مدريد وبرشلونة عملاقي الدوري الإسباني مستمرة لاستئناف الموسم من جديد بعد نهاية فترة التوقف الدولي في ظل ارتباطات قوية تنتظر الفريقين بجانب كبار القارة العجوز.

وتستعرض شبكة ”إرم نيوز“ في التقرير التالي أبرز أخبار الدوريات الخمس الأوروبية الكبرى وريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس:

شرط رحيل ميسي

ربما لم يكن مطروحًا مسألة رحيل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي أسطورة فريق برشلونة الإسباني في الفترة الأخيرة، ولكن الصفقات المثيرة للبارسا بانضمام الفرنسي أنطوان غريزمان والسعي لعودة البرازيلي نيمار جعل البعض يتكهن بإمكانية رحيل ميسي عن الفريق الكتالوني.

وذكرت صحيفة ”ELPAIS“ أن برشلونة وافق على فكرة رحيل ميسي، ولكنه وضع شرطًا أن يكون فريق ميسي الجديد ليس أوروبيًا على غرار ما فعله آندريس إنييستا بالرحيل للدوري الياباني وأيضًا تشافي هيرنانديز الذي انتقل إلى قطر.

وجاءت هذه التقارير رغم الشرط الجزائي التعجيزي في عقد ميسي الذي يتخطى 800 مليون دولار لغلق الباب أمام رحيل البرغوث الأرجنتيني عن الفريق الكتالوني ولكن التقرير الذي نشرته الصحيفة أكد أن ميسي يستطيع فسخ عقده مع نهاية كل موسم وعدم سداد هذا المبلغ إذا كانت وجهته القادمة غير أوروبية.

الدوري الإنجليزي يطارد ديبالا

أصبح مصير الأرجنتيني، باولو ديبالا نجم يوفنتوس الإيطالي معلقًا بعد أن تجدد الاهتمام الإنجليزي بضمه في الانتقالات الشتوية المقبلة.

وتمسك الأرجنتيني ماوريسيو بوكتينيو المدير الفني لفريق توتنهام الإنجليزي بفكرة انضمام ديبالا إلى صفوف الفريق بحسب صحيفة ”ديلي ستار“ ويضغط لتقديم عرض ضخم يتخطى 72 مليون يورو لضم ديبالا.

وربما يكون ديبالا هدفًا من جديد لفريق مانشستر يونايتد حال رغبة عملاق أولد ترافورد في تدعيم الجانب الهجومي مع رحيل الثنائي أليكسيس سانشيز وروميلو لوكاكو إلى إنتر ميلان الإيطالي.

يوفنتوس يدخل سباق نيمار

ما زال نيمار بطل أحاديث الصحافة الأوروبية رغم تمسك فريق باريس باستمراره في المرحلة القادمة.

وكشفت إذاعة BBC البريطانية عن وجود عرض من نادي يوفنتوس الإيطالي لضم نيمار في سوق 2019 شمل 100 مليون يورو ورحيل الأرجنتيني باولو ديبالا إلى باريس ولكن العرض باء بالفشل.

في المقابل، توقع خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني اعتزال نيمار في فريق باريس سان جيرمان؛ لأن قيمة التعاقد ستكون طائلة على أي فريق أوروبي وهو ما يجعل رحيله عن باريس أمرًا صعبًا.

بيل يرفض التشاؤم.. وبنزيما يدخل دوامة الإصابات

رفض الويلزي غاريث بيل نجم ريال مدريد الإسباني التشاؤم بصدد حديثه عن الموسم الجديد مع ريال مدريد؛ مؤكدًا أنه عاش أوقاتًا صعبة قبل بداية الموسم ولكنها ليست الأصعب وسيكون متحمسًا لتقديم الأفضل مع الفريق.