كشف تفاصيل عرض يوفنتوس لضم نيمار من باريس سان جيرمان

كشفت تقارير صحفية بريطانية، تفاصيل عرض نادي يوفنتوس للتعاقد مع النجم البرازيلي نيمار من باريس سان جيرمان، في الأيام الأخيرة من سوق الانتقالات الصيفي 2019.

وبحسب هيئة الإذاعة البريطانية (BBC)، فإن برشلونة لم يكن النادي الوحيد الذي سعى للتعاقد مع نيمار، الذي أراد الرحيل عن النادي الفرنسي في الصيف.

وأوضحت (BBC) أن يوفنتوس تقدم بعرض للتعاقد مع نيمار من باريس سان جيرمان مقابل 100 مليون يورو، بالإضافة إلى الأرجنتيني باولو ديبالا.

وأشارت هيئة الإذاعة البريطانية، أن باريس سان جيرمان رفض عرض يوفنتوس رغم أنه كان يريد الحصول على خدمات ديبالا، ولكنها رأت أن الأموال المعروضة ليست كافية لإبرام الصفقة.

وفشل برشلونة في إعادة نيمار، البالغ من العمر 27 عامًا، رغم رغبة اللاعب الشديدة في الرحيل عن باريس سان جيرمان، بعد موسمين من الانضمام إليه مقابل 222 مليون يورو (صفقة قياسية).

وتردد أن باريس سان جيرمان أراد الحصول على الأقل على 200 مليون يورو للسماح برحيل نيمار عن الفريق.