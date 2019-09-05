عناوين الصحف الرياضية العالمية: وفاة البطلة الأولمبية بلانكا ومخلفات صفقة نيمار وعنصرية إيطاليا (صور)

شكلت وفاة البطلة الأولمبية الإسبانية بلانكا فيرنانديز أوتشوا، وتصفيات أمم أوروبا 2020، العناوين الرئيسية في الصحف الرياضية العالمية الصادرة اليوم الخميس.

كما اهتمت الصحف بمخلفات صفقة نيمار، وسبب رفض ديمبيلي الرحيل لباريس سان جيرمان، وغضب لاعبين بعد استبعادهم من لائحة فرقهم في دوري الأبطال، وكأس العالم لكرة السلة.

ونستعرض أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية في التقرير التالي:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على فقدان إسبانيا لأسطورة رياضية هي البطلة الأولمبية بلانكا فيرنانديز أوتشوا، وكتبت ”الخالدة بلانكا“.

كما تحدثت عن لقاء منتخب إسبانيا في تصفيات أمم أوروبا 2020 أمام رومانيا.

الصحيفة اهتمت أيضًا بفوز إسبانيا الثالث في كأس العالم لكرة السلة وجاء على حساب إيران.

سبورت

ركزت الصحيفة على تصريحات لويس سواريز الذي دافع عن زميله السابق نيمار وقال: ”نيمار فعل كل شيء من أجل العودة لبرشلونة“.

كما اهتمت بلقاء المنتخب الإسباني والروماني في تصفيات أمم أوروبا 2020.

الصحيفة تحدثت عن تصدر منتخب إسبانيا لمجموعته في كأس العالم لكرة السلة دون أن يقدم مستوى جيدًا.

كما اهتمت بوفاة البطلة الإسبانية السابقة وكتبت: ”بلانكا الخالدة“.

الموندو ديبورتيفو

تحدثت الصحيفة عن الفرنسي عثمان ديمبيلي مهاجم برشلونة وكتبت: ”خطة لاستعادة جاهزية ديمبيلي“.

كما تحدثت عن وفاة البطلة الإسبانية السابقة وكتبت: ”وداعًا بلانكا“.

الصحيفة اهتمت أيضًا بلقاء المنتخب الإسباني أمام رومانيا في تصفيات أمم أوروبا 2020 وفوز المنتخب الإسباني لكرة السلة في كأس العالم بالصين وتصدره لمجموعته.

آس

خصصت الصحيفة صفحتها الأولى لوفاة البطلة بلانكا فيرنانديز أوتشوا وكتبت ”بلانكا فيرنانديز أوتشوا 1963-2019“.

الصحف البريطانية

ميرور سبورت

ركزت الصحيفة على الحملة ضد العنصرية في أوروبا ومطالبة بعض اللاعبين القدامى بتطبيق عقوبات كبيرة ضد الفرق التي تتسبب جماهيرها بهتافات عنصرية وكتبت: ”رمي الفرق خارج أوروبا“.

كما تحدثت عن العملية الجراحية لإيمريك لامورت مدافع مانشستر سيتي وغيابه لعدة أشهر.

ذا صن

ركزت الصحيفة على الحملة ضد العنصرية في ملاعب أوروبا وخصوصًا بعد الأحداث الأخيرة التي عرفتها ملاعب إنجلترا وإيطاليا، ونشرت تصريحًا للسنغالي ديمبا با الذي قال: ”على اللاعبين ذوي البشرة السوداء مقاطعة الدوري في إيطاليا“.

الصحف الفرنسية

ليكيب

اهتمت الصحيفة بمخلفات صفقة البرازيلي نيمار الفاشلة نحو برشلونة وكتبت ”لماذا قال عثمان ديمبيلي لا لباريس سان جيرمان؟“.

كما تحدثت عن خروج الفرنسي جايل مونفيس من ربع نهائي بطولة أمريكا المفتوحة للتنس وكتبت: ”مونفيس يفسد الفرصة“.

الصحف الإيطالية

كورييه ديل سبورت

ركزت الصحيفة على تصريحات الألماني إيمري تشان بعد إقصائه من لائحة دوري الأبطال وكتبت: ”يوفنتوس الأعصاب متوترة“.

كما تحدثت عن لقاء منتخب إيطاليا أمام أرمينيا في تصفيات أمم أوروبا 2020: ”عمل قوي إيطاليا“.

توتو سبورت

اهتمت الصحيفة بغضب الألماني إيمري تشان بعد إقصائه من لائحة يوفنتوس المشاركة في دوري أبطال أوروبا.

كما اهتمت الصحيفة بتأهل الإيطالي ماتيو بيرتيني لنصف نهائي بطولة أمريكا المفتوحة للتنس وكتبت: ”تاريخي ماتيو“.

الصحيفة تحدثت أيضًا عن مواجهة إيطاليا وأرمينيا في تصفيات أمم أوروبا 2020.