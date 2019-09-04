ساري يعود لقيادة تدريبات يوفنتوس ”جزئيًا“

تعافى ماوريتسيو ساري المدير الفني ليوفنتوس من إصابته بالتهاب رئوي أبعدته عن قيادة بطل إيطاليا خلال الفوز على بارما ونابولي في افتتاح المسابقة.

وقال يوفنتوس عبر موقعه على الإنترنت يوم الأربعاء: إن المدير الفني السابق لتشيلسي ونابولي قاد تدريبات الفريق جزئيًا، في حين تم منح غونزالو هيغواين ودوغلاس كوستا إجازة لمدة يومين إضافيين، وسيعود الفريق للتدريبات يوم الجمعة.

وأكد بيان صادر عن يوفنتوس أن ”ساري“ يتحسن بعد إصابته بالالتهاب الرئوي، وقاد التدريبات ”جزئيًا“ يوم الأربعاء.

ويعاني المدير الفني البالغ عمره 60 عامًا من المرض لمدة شهر، ولم يتمكن من قيادة الفريق في الفوز على بارما خارج أرضه قبل أن ينتصر بصعوبة على نابولي 4-3 في الجولة الثانية للدوري.

وقاد مساعده جيوفاني مارتوسيللو بأخذ مكانه بعد مغادرته الملعب خلال تدريب اليوم، بينما كان ساري يشاهد باقي التدريب عبر الفيديو من مكتبه.