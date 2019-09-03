رسميًا.. يوفنتوس يعلن غياب كيليني عن الملاعب ستة شهور

أعلن يوفنتوس، حامل لقب الدوري الإيطالي، يوم الثلاثاء، خضوع مدافعه المخضرم جيورجيو كيليني لجراحة لعلاج قطع في الرباط الصلبي لركبته اليمنى ومن المرجح غيابه عن الملاعب ستة شهور.

وقال يوفنتوس عبر موقعه على الإنترنت، إن الجراح كريستيان فينك أجرى العملية للدولي الإيطالي وقد نجحت بالفعل ومن المتوقع غيابه ستة شهور.

وأصيب كيليني خلال تدريب يوم الجمعة الماضي بالتواء في ركبته اليمنى وأظهرت الفحوص الطبية التي خضع له إصابته بقطع في الرباط الأمامي لركبته اليمنى.

وكان كيليني، الذي انضم للفريق في 2005، قد شهد خسارة يوفنتوس في نهائي دوري أبطال أوروبا عامي 2015 و2017.

يأتي ذلك في الوقت الذي غاب فيه ماريو مانزوكيتش المهاجم الكرواتي وإيمري تشان عن قائمة يوفنتوس في دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.