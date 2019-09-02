رونالد كومان مدافعًا عن دي ليخت: تذكروا أول مباراة لي مع برشلونة

قال رونالد كومان مدرب المنتخب الهولندي لكرة القدم، إنه لا توجد لديه أي شكوك بشأن إمكانات المدافع الشاب ماتياس دي ليخت على الرغم من مشاركته الأولى غير المقنعة في الدوري الإيطالي مع يوفنتوس هذا الأسبوع.

وأكد كومان أنه سيشرك المدافع البالغ عمره 20 عامًا في التشكيلة الأساسية عندما تلعب هولندا ضد ألمانيا في تصفيات بطولة أوروبا 2020 في هامبورغ، يوم الجمعة.

وتعرض دي ليخت، المنتقل من أياكس أمستردام في يوليو تموز، لانتقادات كبيرة بسبب أخطائه في فوز يوفنتوس الصعب 4/3 على نابولي، يوم السبت.

وتقدم حامل اللقب 3/0 قبل أن ينتفض نابولي ويدرك التعادل، لكن الفريق القادم من تورينو كان محظوظًا بخطف الانتصار بفضل هدف عكسي.

”وتساءل كومان في مؤتمر صحفي، اليوم الإثنين، ”لماذا كل هذه الضجة؟

وأضاف: ”عانى من فترة سيئة مع (هيرفينغ) لوزانو ولم ينجح الأمر كما كنا نود من أجله، لكننا نتسرع في طلب إجراء تغييرات“.

وتابع كومان المدافع السابق في إشارة إلى بدايته مع برشلونة الإسباني قبل أن يقوده إلى لقب كأس أوروبا: ”يمكن أن أريكم قصاصات صحفية من مشاركتي الأولى مع برشلونة والتي خسرتها 0/2 وكتبوا ‭’‬ماذا جلبنا الآن؟‭’

وتابع: ”أريد منح لاعبي فريقي الثقة لذا موقفنا لم يتغير. دي ليخت سيلعب في الدفاع. من الواضح أنه بحاجة للوقت للتأقلم (في الدوري الإيطالي) وهذا يتطلب وقتًا“.

وتلعب هولندا ضد إستونيا، يوم الإثنين المقبل، في تصفيات بطولة أوروبا 2020.