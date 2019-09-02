تقارير: ماورو إيكاردي يتمم صفقة انتقاله إلى باريس سان جيرمان

كشفت تقارير صحفية عن تواجد الأرجنتيني ماورو إيكاردي، مهاجم إنتر ميلان، في باريس لإتمام صفقة انتقاله إلى سان جيرمان، بطل فرنسا، قبل ساعات من نهاية الميركاتو.

وحسب شبكة ”سكاي سبورتس“ الإيطالية، فإن إيكاردي سينضم لصفوف باريس سان جيرمان لمدة موسم على سبيل الإعارة.

وأضافت الشبكة: ”من المتوقع أن يوقع إيكاردي على عقود جديدة مع إنتر ميلان، قبل انتقاله لصفوف البي إس جي في الساعات القليلة المقبلة، إذ ستتكلف الصفقة 70 مليون يورو، 5 ملايين قيمة الإعارة، و65 مليونًا أحقية الشراء“.

وخرج إيكاردي من حسابات أنطونيو كونتي، المدير الفني لإنتر ميلان، عقب التعاقد مع روميلو لوكاكو وأليكسيس سانشيز من مانشستر يونايتد.

ودخل إيكاردي في بضع مشاكل مع النيراتزوري، بعدما تم تجريده من شارة القيادة الموسم الماضي أثناء فترة المدير الفني لوتشيانو سباليتي.

وانضم إيكاردي صاحب الـ26 عامًا للإنتر، قادمًا من صفوف سامبدوريا عام 2013، وسجل 17 هدفًا خلال 37 مباراة في جميع المسابقات الموسم الماضي.