فرناندو يورينتي ينضم رسميًا إلى نابولي الإيطالي

كشف نادي نابولي الإيطالي، يوم الاثنين، عن تعاقده رسميًا مع الإسباني فرناندو يورينتي لاعب توتنهام السابق، لتدعيم صفوفه.

وانضم يورينتي صاحب الـ34 عامًا، لصفوف نابولي في صفقة انتقال حر، حيث انتهى عقده مع توتنهام بنهاية الموسم الماضي.

وعاد يورينتي للدوري الإيطالي بعد 4 سنوات من رحيله، حيث كان لاعبًا في صفوف يوفنتوس بطل الكالتشيو.

Fernando Llorente has arrived in Rome, tomorrow will have medicals before signing with Napoli: “I’m happy to return to Italy” Video @CalcioNapoli24 pic.twitter.com/izzO6sk6Qx

— Claudio Russo (@claudioruss) August 30, 2019