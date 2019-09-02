فرناندو يورينتي ينضم رسميًا إلى نابولي الإيطالي

فرناندو يورينتي ينضم رسميًا إلى نابولي الإيطالي

المصدر: فريق التحرير

كشف نادي نابولي الإيطالي، يوم الاثنين، عن تعاقده رسميًا مع الإسباني فرناندو يورينتي لاعب توتنهام السابق، لتدعيم صفوفه.

وانضم يورينتي صاحب الـ34 عامًا، لصفوف نابولي في صفقة انتقال حر، حيث انتهى عقده مع توتنهام بنهاية الموسم الماضي.

وعاد يورينتي للدوري الإيطالي بعد 4 سنوات من رحيله، حيث كان لاعبًا في صفوف يوفنتوس بطل الكالتشيو.

ولم يكشف نابولي خلال البيان الرسمي عن تفاصيل الصفقة أو مدة التعاقد، لكن التقارير الصحفية الأخيرة أفادت بأنه سيلعب لمدة موسمين، وسيحصل على راتب سنوي بقيمة 2.5 مليون يورو.

وارتبط اسم يورينتي بالانتقال إلى العديد من الأندية الأوروبية الكبرى، ومنها مانشستر يونايتد وفيورنتينا، قبل أن يحسم وجهته المقبلة صوب الكالتشيو.

ويأتي تعاقد نابولي مع يورينتي بعد الفشل في الظفر بخدمات مهاجم إنتر، الأرجنتيني ماورو إيكاردي.

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