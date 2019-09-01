ترتيب الدوري الإيطالي بعد فوز إنتر ميلان على كالياري ونهاية الجولة الثانية (صورة)

هز روميلو لوكاكو الشباك من ركلة جزاء في الشوط الثاني ليقود إنتر ميلان للفوز 2-1 خارج ملعبه على كالياري في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم، اليوم الأحد، ويحقق مدربه أنطونيو كونتي انتصاره الثاني في أول مباراتين بالموسم.

وافتتح لاوتارو مارتينيز التسجيل في الدقيقة 27 قبل أن يعادل أصحاب الأرض النتيجة عن طريق جواو بيدرو مع تبقي خمس دقائق على نهاية الشوط الأول.

وسجل لوكاكو هدفه الثاني في مباراتين عندما نفذ بنجاح ركلة جزاء بعد إعاقة تعرض لها ستيفانو سينسي داخل المنطقة قبل 20 دقيقة على النهاية.

ويتصدر إنتر ترتيب الدوري الإيطالي برصيد ست نقاط من مباراتين بجانب تورينو ويوفنتوس حامل اللقب.

ويستضيف فريق كونتي أودينيزي باستاد سان سيرو في مباراته التالية في الدوري بعد التوقف الدولي.