لوكاكو ينقذ إنتر ميلان من فخ كالياري في الدوري الإيطالي (فيديو)

أنقذ البلجيكي روميلو لوكاكو المحترف في إنتر ميلان، يوم الأحد، فريقه من السقوط في فخ التعادل مع مضيفه كالياري ليحقق الفوز بهدفين لهدف في الجولة الثانية للدوري الإيطالي.

بهذا الفوز، ارتفع رصيد إنتر ميلان إلى 6 نقاط في الصدارة، بينما جاء كالياري في المركز الثامن عشر بلا رصيد من النقاط.

نجح الإنتر في إنهاء الشوط الأول لصالحه متقدمًا بهدف دون رد أحرزه الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز في الدقيقة 27.

وتمكن كالياري من إدراك التعادل في الدقيقة 50 عبر البرازيلي جواو بيديو غلفاو.

واستعاد الإنتر التقدم مجددًا عبر لوكاكو في الدقيقة 72 من ضربة جزاء ليمنح فريقه الثلاث نقاط.

وأسفرت بقية مباريات اليوم عن فوز ساسولو على سامبدوريا بأربعة أهداف لهدف، وجنوى على فيورنتينا بهدفين لهدف، وتورينو على أتلانتا بثلاثة أهداف لهدفين، وهيلاس فيرونا على ليتشي بهدف نظيف، وبارما على أودينيزي بثلاثة أهداف لهدف.