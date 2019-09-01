لوكاكو ينقذ إنتر ميلان من فخ كالياري في الدوري الإيطالي (فيديو)

أنقذ البلجيكي روميلو لوكاكو المحترف في إنتر ميلان، يوم الأحد، فريقه من السقوط في فخ التعادل مع مضيفه كالياري ليحقق الفوز بهدفين لهدف في الجولة الثانية للدوري الإيطالي.
بهذا الفوز، ارتفع رصيد إنتر ميلان إلى 6 نقاط في الصدارة، بينما جاء كالياري في المركز الثامن عشر بلا رصيد من النقاط.
انتر 1 × 0 كالياري | هدف لوتارو " ????
ء تـيليـجــرام : ♕ ⚽
⠀https://t.co/2G041qpCfU@ADNAN_GOAL #كالياري_إنتر #InterMilan #CagliariInter pic.twitter.com/0NzNWF4gGY
— الحساب موقوف (@NrGvxU5tSDo2tIz) September 1, 2019
نجح الإنتر في إنهاء الشوط الأول لصالحه متقدمًا بهدف دون رد أحرزه الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز في الدقيقة 27.
وتمكن كالياري من إدراك التعادل في الدقيقة 50 عبر البرازيلي جواو بيديو غلفاو.
انتر 1 × 1 كالياري | هدف بيديو " ????
ء تـيليـجــرام : ♕ ⚽
⠀https://t.co/Gl5RIssWJQ@ADNAN_GOAL #كالياري_إنتر #InterMilan #CagliariInter pic.twitter.com/Xgmd7BlBmd
— Goal (@Goal93407088) September 1, 2019
واستعاد الإنتر التقدم مجددًا عبر لوكاكو في الدقيقة 72 من ضربة جزاء ليمنح فريقه الثلاث نقاط.
وأسفرت بقية مباريات اليوم عن فوز ساسولو على سامبدوريا بأربعة أهداف لهدف، وجنوى على فيورنتينا بهدفين لهدف، وتورينو على أتلانتا بثلاثة أهداف لهدفين، وهيلاس فيرونا على ليتشي بهدف نظيف، وبارما على أودينيزي بثلاثة أهداف لهدف.
الدوري الايطالي : كالياري 1 × 2 أنتر ميلان | هدف لوكاكو د72 " ????
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— اهداف المباريات HD (@arbhdd) September 1, 2019