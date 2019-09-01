بعد المهدي بنعطية.. جيروم بواتينغ على رادار يوفنتوس لتعويض كيلليني

أفادت تقارير صحفية ألمانية، الأحد، أن المدافع الألماني جيروم بواتينغ، مدافع بايرن ميونخ، دخل دائرة اهتمامات يوفنتوس الإيطالي؛ بعد إصابة المدافع جورجيو كيلليني، بقطع في الرباط الصليبي.

وكشف يوفنتوس عن إصابة كيلليني بقطع في الرباط الصليبي، ما يعني ابتعاده عن الملاعب لمدة لا تقل عن 4 أشهر.

وذكرت صحيفة ”بيلد“، أن بواتينغ لم يتواجد رفقة زملائه في التدريبات الجماعية لبايرن ميونخ، اليوم الأحد، تمهيدًا لانتقاله إلى يوفنتوس، علمًا أن سوق الانتقالات الصيفي ينتهي غدًا الإثنين.

وكان من المتوقع أن يرحل بواتينغ، البالغ من العمر 30 عامًا، عن بايرن ميونخ، في سوق الانتقالات الصيفي الحالي، لكن يبدو أن الخطوة تأجلت حتى اليوم الأخير في السوق الصيفي.

وفي مايو الماضي، نصح أولي هونيس، رئيس بايرن ميونخ جيروم بواتينغ بالبحث عن تحدٍ جديدٍ بعدما فقد مكانه الأساسي في الفريق لفائدة نيكولاس سولي الموسم الماضي، رغم أن عقد الدولي السابق مع النادي البافاري ينتهي صيف العام 2021.

وأُبعد بواتينغ عن التشكيل الأساسي لبايرن ميونخ أغلب مباريات الموسم المنقضي، كما أُبعد عن المنتخب الألماني بقرار من المدرب يواكيم لوف. واستفاد نيكولاس سولي البالغ من العمر 23 عامًا من القرارين، حيث أصبح أساسيًا في بايرن ميونخ والمنتخب الألماني.

وقال هونيس في تصريحات نشرتها الصحافة الألمانية: ”بواتينغ يحتاج لتحدٍ جديد؛ لأنه لم يعد يملك مكانًا أساسيًا في بايرن ميونخ“.