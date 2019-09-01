يوفنتوس ينقض على إريكسين بعرض الساعات الأخيرة وينافس باريس سان جيرمان

كشفت تقارير صحفية رغبة نادي يوفنتوس الإيطالي في إبرام صفقة الدنماركي كريستيان إريكسين، نجم وسط نادي توتنهام الإنجليزي، في الساعات الأخيرة لسوق الانتقالات الصيفية الجارية، التي تغلق أبوابها مساء غد الاثنين.

وقالت صحيفة ”إكسبريس“ البريطانية إن نادي يوفنتوس يريد استغلال موقف إريكسين، حيث ينتهي عقد اللاعب في يونيو 2020، وبالتالي فإن نادي توتنهام لن يبالغ في سعره، كون فترة الانتقالات الجارية هي الفرصة الأخيرة للحصول على مقابل مادي مناسب، قبل أن ينتهي عقده ويرحل مجانًا بعد أقل من عام.

وأشارت الصحيفة، في تقرير نشرته اليوم الأحد، إلى أن يوفنتوس دخل في صراع ثنائي مع نادي باريس سان جيرمان على الفوز بخدمات إريكسين، البالغ من العمر 27 عامًا، والذي كان أحد أبرز أهداف نادي ريال مدريد في الميركاتو الصيفي، بحسب التقارير الإعلامية.

وتابعت: ”يمكن أن تتم صفقة شراء إريكسين في حدود 50 مليون جنيه إسترليني أو أقل، وهو المقابل الذي يسعى توتنهام للحصول عليه من بيع اللاعب، وهو ما يدفع يوفنتوس نحو محاولة حسم الصفقة والضغط على مسؤولي السبيرز“.

وكان الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، مدرب توتنهام، قد أكد في تصريحات قبل مباراة فريقه أمام آرسنال اليوم الأحد، في المرحلة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز، البريمييرليغ، أن الموقف النهائي لإريكسين سيتم حسمه في الساعات القليلة المقبلة، سواء بالبقاء رفقة الفريق أو الانتقال إلى وجهة أخرى.