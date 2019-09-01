عناوين الصحف الرياضية العالمية.. قنابل زيدان وفوز يوفنتوس المثير وتطورات صفقة نيمار (صور)

شكلت قمة يوفنتوس ونابولي في إيطاليا، والفوز المثير للسيدة العجوز، وتعادل برشلونة في أوساسونا، العناوين الأبرز في الصحف الرياضية العالمية الصادرة الأحد.

كما اهتمت الصحف بتصريحات زيدان حول قنابل اليومين الأخيرين من فترة الانتقالات الصيفية وتطور صفقة نيمار ووفاة متسابق فرنسي في الفورمولا 2 وكأس العالم لكرة السلة.

ونستعرض أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية في التقرير التالي:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على تصريحات زيدان مدرب ريال مدريد الذي قال: ”حتى الاثنين قد تحدث قنبلة أو اثنتان“ في إشارة لإمكانية تعاقد الفريق مع نجوم جدد.

الصحيفة تحدثت عن خسارة برشلونة للنقاط بعد تعادله مع أوساسونا 2-2، وفوز إسبانيا على تونس في كأس العالم لكرة السلة.

كما اهتمت بلقاء أتلتيكو مدريد وإيبار وكتبت: ”عودة ديغو كوستا“.

سبورت

ركزت الصحيفة على تعادل برشلونة وأوساسونا في الليغا 2-2 وكتبت ”فاتي وقليل من الأشياء“، في إشارة لتواضع مستوى الفريق في اللقاء.

كما اهتمت بعملية نيمار مؤكدة أن الأمر لم ينته بعد، وذكرت بعرض اللاعب لمبلغ 20 مليون يورو للمساهمة في الصفقة.

الصحيفة تحدثت عن فوز إسبانيا على تونس في كأس العالم لكرة السلة وفوز مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز بفضل تألق أغويرو.

كما اهتمت بلقاء فياريال وريال مدريد وكتبت: ”اختبار لمدريد“.

الموندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على تعادل برشلونة أمام أوساسونا في الليغا 2-2 وكتبت: ”أنسو ونقطة“ في إشارة لتألق الشاب أنسو فاتي.

كما تحدثت عن لقاء فياريال وريال مدريد وكتبت: ”عودة مودريتش لريال مليئة بالشكوك“، وتطلع أتلتيكو مدريد للفوز الثالث على التوالي أمام إيبار.

الصحيفة اهتمت بفوز إسبانيا على تونس في كأس العالم لكرة السلة وتتويج برشلونة بمونديال كرة اليد للأندية.

آس

الصحيفة ركزت على تعادل برشلونة أمام أوساسونا 2-2 في الليغا بفضل لاعبه الشاب وكتبت: ”أنسو فاتي يمنع فشلًا آخر“.

كما تحدثت الصحيفة عن لقاء فياريال وريال مدريد وكتبت: ”بنزيمة وبيل هجوم ريال مدريد في لاسيراميكا“.

واهتمت أيضًا بلقاء أتلتيكو مدريد وإيبار حيث يظهر البرتغالي جواو فيليكس بجانب دييغو كوستا العائد.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على البرازيلي نيمار وكتبت: ”سيبقى“ في إشارة لقراره البقاء في باريس سان جيرمان.

كما اهتمت بلقاء أولمبيك مارسيليا وسانت إيتيان وكتبت: ”انطلاقة جديدة“.

كما تحدثت عن وفاة السائق أنطوان أوبير في سباق للفورمولا 2 .

الصحف الإيطالية

كورييه ديل سبورت

ركزت الصحيفة على قمة يوفنتوس ونابولي المثيرة والتي حسمها المدافع كوليبالي بهدف في مرماه وكتبت: ”قمة حسمها هدف ضد مرماه“ و ”لقطة كوليبالي“.

كما تحدثت عن مأساة وفاة متسابق فرنسي في سباق للفورمولا 2.

واهتمت الصحيفة بديربي روما ”لاتسيو وروما لقاء الحقيقة“.

وتحدثت عن وضعية إيكاردي وكتبت: ”إيكاردي بقي وحيدًا“.

توتو سبورت

اهتمت الصحيفة بقمة يوفنتوس ونابولي التي انتهت 4-3 وكتبت: ”يوفنتوس يا له من مجنون ويا لها من مزحة نابولي“.

كما تحدثت الصحيفة عن لقاءات الأحد في الدوري الإيطالي وفوز إيطاليا في كأس العالم لكرة السلة ووفاة المتسابق الفرنسي أنطوان أوبير في سباق الفورمولا 2.