جيامباولو يقود ميلان لفوزه الأول بصعوبة بإسقاط بريشيا في الدوري الإيطالي (فيديو)

حقق ماركو جيامباولو، مدرب ميلان، فوزه الأول مع الفريق بالتفوق بصعوبة 1-صفر على بريشيا في دوري الدرجة الأولى الإيطالي، اليوم السبت.

وسجل هاكان شالهان أوغلو هدف المباراة الوحيد بعد مرور 12 دقيقة من البداية.

وكان ميلان بطل إيطاليا 18 مرة أخفق في تسديد أي كرة على المرمى عندما خسر 1-صفر في ضيافة أودينيزي في الجولة الافتتاحية.

لكن هدف شالهان أوغلو المبكر أعاد الهدوء بعض الشيء بين المشجعين في استاد سان سيرو وكان حاسمًا في الخروج بالنقاط الثلاث.

وسيلعب ميلان مع فريق آخر صاعد حديثًا عندما يحل ضيفًا على إيلاس فيرونا عقب فترة التوقف لخوض مباريات دولية.

ويستضيف بريشيا، الذي يملك ثلاث نقاط من فوزه على كالياري، منافسه بولونيا في الجولة المقبلة من الدوري.