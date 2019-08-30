يوفنتوس يعلن إصابة كيليني بقطع في الرباط الصليبي

أعلن يوفنتوس بطل الدوري الإيطالي آخر 8 سنوات إصابة مدافعه المخضرم جيورجيو كيليني بقطع في الرباط الصليبي وخضوعه لجراحة خلال الأيام القليلة المقبلة.
وقال يوفنتوس في بيان عبر موقعه على الإنترنت:“أصيب جيورجيو كيليني خلال تدريب، اليوم الجمعة، بالتواء في ركبته اليمنى وأظهرت الفحوص الطبية التي خضع له إصابته بقطع في الرباط الأمامي لركبته“.
وأضاف النادي:“سيكون من الضروري خضوع المدافع لعملية جراحية خلال الأيام القليلة المقبلة“.
During today's training session, Giorgio Chiellini sustained a sprain of the right knee and lesion of the anterior cruciate ligament.
It will be necessary to have surgery in the coming days.https://t.co/j7wsxKMe4G pic.twitter.com/Aof16CyBiA
— JuventusFC (@juventusfcen) August 30, 2019
ومن المتوقع غياب المدافع الإيطالي عن الملاعب نحو 6 شهور ما يمثل ضربة قوية لبطل الدوري الإيطالي.
وتلقى كيليني المدافع الدولي المخضرم العديد من الدعم والمساندة من زميليه باولو ديبالا، وبليز ماتويدي، عبر حساباتهما الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.
وكان كيليني، الذي انضم للفريق في 2005، قد شهد خسارة يوفنتوس في نهائي دوري أبطال أوروبا عامي 2015 و2017.