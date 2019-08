يوفنتوس يعلن إصابة كيليني بقطع في الرباط الصليبي

أعلن يوفنتوس بطل الدوري الإيطالي آخر 8 سنوات إصابة مدافعه المخضرم جيورجيو كيليني بقطع في الرباط الصليبي وخضوعه لجراحة خلال الأيام القليلة المقبلة.

وقال يوفنتوس في بيان عبر موقعه على الإنترنت:“أصيب جيورجيو كيليني خلال تدريب، اليوم الجمعة، بالتواء في ركبته اليمنى وأظهرت الفحوص الطبية التي خضع له إصابته بقطع في الرباط الأمامي لركبته“.

وأضاف النادي:“سيكون من الضروري خضوع المدافع لعملية جراحية خلال الأيام القليلة المقبلة“.

During today's training session, Giorgio Chiellini sustained a sprain of the right knee and lesion of the anterior cruciate ligament.

It will be necessary to have surgery in the coming days.https://t.co/j7wsxKMe4G pic.twitter.com/Aof16CyBiA

— JuventusFC (@juventusfcen) August 30, 2019