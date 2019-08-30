رسميًا.. نيس الفرنسي يضم الجزائري آدم وناس من نابولي (فيديو)

أعلن نادي نيس الفرنسي، اليوم الجمعة، رسميًا التعاقد مع الجزائري الدولي آدم وناس، نجم نادي نابولي الإيطالي.

ونشر الحساب الرسمي لنادي نيس على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“ خبر التعاقد مع وناس، مرفقًا بمقطع فيديو قصير للاعب الجزائري يعلن خلاله ارتداء قميص النادي الفرنسي رسميًا.

وانتقل وناس إلى نيس من نابولي على سبيل الإعارة لمدة عام، مع وجود بند الشراء في نهاية الموسم، دون أن يتم الكشف عما إذا كان هذا الشرط إلزاميًا بالنسبة لنادي نيس.

كانت تقارير سابقة قد أشارت إلى أن رئيس نابولي دي لورينتس قد طلب الحصول على 3 ملايين يورو مقابل إعارة وناس، و22 مليون يورو مقابل بيعه نهائيًا إلى نادي نيس.

ولعب وناس الموسم الماضي 26 مباراة مع نابولي، أحرز خلالها 4 أهداف، وصنع هدفًا واحدًا، كما تألق رفقة منتخب الجزائر المتوج بكأس الأمم الأفريقية الأخيرة التي أقيمت في مصر، وأحرز 3 أهداف خلال مشوار محاربي الصحراء في البطولة القارية.