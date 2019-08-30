قرعة الدوري الأوروبي.. مجموعات في متناول اليد لمانشستر يونايتد وآرسنال وإشبيلية

أجرى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ”يويفا“ قرعة دور المجموعات لبطولة الدوري الأوروبي للموسم 2019/2020.

وفيما يلي نتائج القرعة:

المجموعة الأولى: إشبيلية وأبويل وكاراباج، ودوديلانغ.

المجموعة الثانية: دينامو كييف، وكوبنهاغن، ومالمو، ولوجانو.

المجموعة الثالثة: بازل، وكراسنودار، وخيتافي، وطرابزون سبور.

المجموعة الرابعة،: سبورتنغ لشبونة، وآيندهوفن، وروزنبرغ لاسك.

المجموعة الخامسة: لاتسيو، وسيلتك، ورين، وكلوج.

المجموعة السادسة: آرسنال، وآينتراخت فرانكفورت، وستاندرد لييغ، وفيتوريا غيماريش.

المجموعة السابعة: بورتو، ويانغ بويز، وفينورد رينجرز.

المجموعة الثامنة: سسكا موسكو، ولودوغوريتس، وإسبانيول فيرينكفاروس.

المجموعة التاسعة: فولفسبورغ، وجينت، وسانت إيتيان أوليكساندريا.

المجموعة العاشرة: روما، وبروسيا مونشنغلادباخ، وباشاك شهير فولفسبيرجر.

المجموعة الحادية عشرة: بشكتاش، وسبورتنغ براغا، وولفرهامبتون سلوفان براتيسلافا.

المجموعة الثانية عشرة: مانشستر يونايتد، وأستانا، وبارتيزان، وألكمار.

يشار إلى أن تشيلسي حامل لقب الموسم الماضي بالفوز على آرسنال، في حين إن إشبيلية أكثر الفرق تحقيقًا للقب البطولة بـ5 ألقاب.

ويلعب النهائي يوم 27 مايو على ملعب ملعب إنيرغا غدانسك، في بولندا.