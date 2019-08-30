تطور مفاجئ في موقف ديبالا.. والجميع ينتظر مصير نيمار

قالت صحيفة ”لاغازيتا ديلو سبورت“ إن مصير الأرجنتيني باولو ديبالا، نجم نادي يوفنتوس الإيطالي سيتم حسمه خلال الساعات القليلة المقبلة، وسيعتمد بنسبة 100% على ما سيتم في صفقة القرن، الخاصة بالبرازيلي نيمار دا سيلفا، وما إذا كان سيرحل إلى برشلونة الإسباني أم لا.

وأشارت الصحيفة الإيطالية في تقرير نشرته، اليوم الجمعة، إلى أن مسؤولي يوفنتوس تركوا الباب مفتوحًا على مصراعيه أمام رحيل ديبالا، في ظل تصريحات التشيكي بافيل نيدفيد، نائب رئيس النادي، بأن كل الاحتمالات واردة في سوق الانتقالات حتى اليوم الأخير فيها.

وسوف تغلق سوق الانتقالات أبوابها يوم 2 سبتمبر المقبل، ما يعني أن مصير ديبالا يتعين حسمه خلال 3 أيام على أقصى تقدير.

وأكدت ”لاغازيتا ديلو سبورت“ أن رحيل نيمار عن باريس سان جيرمان إلى برشلونة يعني أن النادي الفرنسي سيتعاقد مع ديبالا بنسبة كبيرة للغاية، خاصة مع فشل مفاوضات الصفقات التبادلية بين برشلونة وسان جيرمان، والتي تتضمن الفرنسي عثمان ديمبلي والكرواتي إيفان راكيتيتش حتى الآن.

وتابعت بقولها: ”المثير في الأمر حاليًا هو أن ديبالا بدأ في تغيير وجهة نظره حول مسألة رحيله عن يوفنتوس، حيث كان يرفض الفكرة سابقًا، ويبدو أنه الآن أصبح منفتحًا على الرحيل إلى باريس سان جيرمان، كونه يعلم أن موقفه سيكون صعبًا في الحصول على مكان أساسي في تشكيلة البيانكونيري“.

وجلس ديبالا على مقاعد البدلاء في مباراة يوفنتوس وبارما في المرحلة الأولى من الدوري الإيطالي، ولم يشارك في اللقاء.