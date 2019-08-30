عناوين الصحف الرياضية العالمية.. صفقة نيمار وقرعة دوري أبطال أوروبا وفان دايك يهزم ميسي ورونالدو (صور)

شكلت نتائج قرعة دوري أبطال أوروبا وتطورات صفقة نيمار العناوين الأبرز في الصحف الرياضية العالمية الصادرة اليوم الجمعة.

كما اهتمت الصحف بتتويج الاتحاد الأوروبي لكرة القدم لأفضل اللاعبين وفوز الهولندي فيرجيل فان دايك بلقب الأفضل ونتائج لقاءات الدوري الأوروبي ووفاة ابنة المدرب الإسباني لويس إينريكي.

وفيما يلي أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على نتائج قرعة دوري أبطال أوروبا والمجموعات الـ8 التي أفرزتها ومنافسي الفرق الإسبانية.

كما تحدثت عن العملية نيمار وكتبت ”برشلونة يمنح 7 لاعبين مختلفين من أجل نيمار“.

وتحدثت عن تأهل إسبانيول لدوري المجموعات بالدوري الأوروبي .



سبورت

ركزت الصحيفة على العملية نيمار وأكدت أن برشلونة وباريس سان جيرمان واصلا مفاوضاتهما لنجاح الصفقة وطلب الخليفي من بارتوميو تقديم عرض جديد بعد رفض ديمبيلي الدخول في الصفقة والانتقال لباريس.

كما اهتمت بنتائج قرعة دوري الأبطال وكتبت ”دوتموند وإنتر ميلان وسلافيا منافسي برشلونة“ و ”ميسي أفضل مهاجم ودي يونغ أفضل لاعب وسط“.

وتحدثت عن تأهل إسبانيول لدوري المجموعات في الدوري الأوروبي وكتبت ”تاريخي إسبانيول“.



موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على نتائج قرعة دوري أبطال أوروبا وكتبت ”يا لها من قوة“ و ”سهلة لريال مدريد وثأرية لأتلتيكو ضد يوفنتوس وصعبة لفالنسيا“.

وتحدثت كذلك عن تأهل إسبانيول لدوري المجموعات بالدوري الأوروبي وكتبت ”إلى أوروبا من الباب الكبير“.

الصحيفة اهتمت أيضًا بتطورات صفقة نيمار في ظل مطالب جديدة لباريس سان جيرمان من برشلونة.



أس

ركزت الصحيفة على قرعة دوري أبطال أوروبا وعلى ”الأعداء المقربين“ التي أفرزتها حيث أعطت عدة لقاءات ثأرية في عدة مجموعات.

كما اهتمت بوفاة ابنة لويس إنريكي المدرب السابق لبرشلونة ومنتخب إسبانيا.

الصحيفة تحدثت عن مطالبة زيدان بتعاقد جديد قبل نهاية فترة الإنتقالات ومفاوضات برشلونة وباريس سان جيرمان من أجل صفقة نيمار.



الصحف البريطانية

صن

ركزت الصحيفة على نتائج قرعة دوري المجموعات بدوري أبطال أوروبا وفوز مدافع ليفربول الهولندي فيرجيل فان دايك بلقب أفضل لاعب في أوروبا وكتبت ”فان ديك في القمة“.

كما اهتمت بتصريحات مدرب المنتخب الإنجليزي غاريث ساوثغيت وكتبت ”ساوثغيت يوجد تحذيرً بكون كل اللاعبين مهددين بعد إبعاد كايل والكر“.



ميرور

ركزت الصحيفة على قرعة دوري الأبطال وفوز الهولندي فيرجيل فان دايك بلقب أفضل لاعب في أوروبا وكتبت ”سوبر فان“ متسائلة أين ميسي وأين رونالدو؟

كما اهتمت بتصريحات ساوثغيت مدرب منتخب إنجلترا بعد إعلان لائحة اللاعبين وقال: ”لا أحد في أمان“.



الصحف الفرنسية

ليكيب

اهتمت الصحيفة بنتائج قرعة دوري أبطال أوروبا ومصير الفرق الفرنسية الثلاثة وكتبت ”ريال مدريد والملكي ”

كما تحدثت عن مواجهة ميتر وباريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي وكتبت ”تشوبو ينطلق للهجوم“.



الصحف الإيطالية

كورييه ديل سبورت

ركزت الصحيفة على نتائج قرعة دوري أبطال أوروبا ومصير الأندية الإيطالية وكتبت ”رونالدو يلتقي سيميوني“ و ”أنشيلوتي يواجه كلوب“.

كما اهتمت بتعاقد روما مع كريس سمولينغ مدافع مانشستر يونايتد، وأجرت حوارًأ مع البلجيكي رادغا ناينغولان

توتو سبورت

ركزت الصحيفة على نتائج قرعة دوري أبطال أوروبا ووضعية الفرق الإيطالية وكتبت ”هيا يوفنتوس“ والذي سيواجه أتلتيكو مدريد كأبرز منافس.

كما أشادت بفريق تورينو رغم خروجه من الدوري الأوروبي أمام وولفرهامبتون الإنجليزي.

الصحيفة اهتمت أيضًا بعملية نيمار وكتبت :“ عودة برشلونة اتفاق مع باريس سان حيرمان“

