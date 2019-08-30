النصر والفتح.. وبيراميدز ضد حرس الحدود.. أبرز مباريات اليوم والقنوات الناقلة

تستمر اليوم الجمعة، مباريات الجولة الثانية لكأس الدوري السعودي بـ3 مباريات بينما تنطلق مباريات جولة جديدة في دوريات إسبانيا وإيطاليا وألمانيا وفرنسا.

وفيما يأتي مواعيد مباريات اليوم الجمعة 30 من أغسطس/آب، والقنوات الناقلة لها، مع ملاحظة أن جميع المواعيد المذكورة هي بتوقيت مكة المكرمة والقاهرة:

الدوري السعودي:

الشباب VS الفيصلي، الساعة 18:55 بتوقيت مكة المكرمة، 17:55 بتوقيت القاهرة على قناة KSA SPORTS HD 2

الوحدة VS أبها، الساعة 20:40 بتوقيت مكة المكرمة، 19:40 بتوقيت القاهرة على قناة KSA SPORTS HD

الفتح VS النصر، الساعة 20:40 بتوقيت مكة المكرمة، 19:40 بتوقيت القاهرة على قناة KSA SPORTS HD 1

كأس الملك محمد السادس للأندية الأبطال:

النجمة اللبناني VS الترجي التونسي، الساعة 20:00 بتوقيت مكة المكرمة، 19:00 بتوقيت القاهرة على قناة أبوظبي الرياضية HD 1

الهلال السوداني VS الوصل الإماراتي، الساعة 21:00 بتوقيت مكة المكرمة، 20:00 بتوقيت القاهرة على قناة أبوظبي الرياضية HD 2

الدوري الإسباني:

إشبيلية VS سيلتا فيغو، الساعة 21:00 بتوقيت مكة المكرمة، 20:00 بتوقيت القاهرة على beIN SPORTS HD 3

أتليتيك بيلباو VS ريال سوسيداد، الساعة 23:00 بتوقيت مكة المكرمة، 22:00 بتوقيت القاهرة على beIN SPORTS HD 3

الدوري الإيطالي:

بولونيا VS سبال ، الساعة 21:45 بتوقيت مكة المكرمة، 20:45 بتوقيت القاهرة على beIN SPORTS HD 4

الدوري الألماني:

بوروسيا مونشنغلادباخ VS لايبزيغ، الساعة 21:30 بتوقيت مكة المكرمة، 20:30 بتوقيت القاهرة على beIN SPORTS HD 5

الدوري الفرنسي:

ميتز VS باريس سان جيرمان، الساعة 21:45 بتوقيت مكة المكرمة، 20:45 بتوقيت القاهرة على beIN SPORTS HD 6

كأس الخليج العربي:

اتحاد كلباء VS الظفرة، الساعة 18:00 بتوقيت مكة المكرمة، 17:00 بتوقيت القاهرة على قناة أبوظبي الرياضية HD 1

الفجيرة VS عجمان ، الساعة 20:30 بتوقيت مكة المكرمة، 19:30 بتوقيت القاهرة على قناة أبوظبي الرياضية HD 3

كأس مصر:

بيراميدز VS حرس الحدود، الساعة 21:00 بتوقيت مكة المكرمة، 20:00 بتوقيت القاهرة على قناة ON Sport HD

الدوري القطري:

الخور VS أم صلال ، الساعة 17:10 بتوقيت مكة المكرمة، 16:10 بتوقيت القاهرة على قناة الكأس HD 1

الريان VS الغرافة ، الساعة 19:20 بتوقيت مكة المكرمة، 18:20 بتوقيت القاهرة على قناة الكأس HD 1