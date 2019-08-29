أبرز تغريدات ”تويتر“ الرياضية.. فينالدوم يحتفل بزملائه.. وراشفورد يهنئ وان بيساكا (صور)

يطلق نجوم الرياضة حول العالم من آن إلى آخر تصريحات عبر حساباتهم على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“، تحمل أخبارهم

أو رسائل يريدون توجيهها إلى جهات بعينها، وتعد صفحاتهم مصدرًا للعديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، يرصدون من خلالها ما يوثقه هؤلاء النجوم على ”تويتر“.

وتقدم شبكة ”إرم نيوز“ أبرز التصريحات التي يوثقها نجوم كرة القدم العربية والعالمية عبر حساباتهم الرسمية من خلال التقرير التالي:

رونالدو: عائد إلى المنزل

نشر كريستيانو رونالدو، لاعب نادي يوفينتوس الإيطالي، صورة له عبر صفحته الشخصية أمام الطائرة العائدة به مرة أخرى عقب الانتهاء من حفل الاتحاد الأوروبي، وعلق اللاعب أعلى الصورة ”الرجوع إلى المنزل“.



باولو غازانيغا: هيا بنا نقوم بذلك

نشر باولو غازانيغا، حارس مرمى نادي توتنهام الإنجليزي، صورة له عبر صفحته الشخصية، عقب الانتهاء من قرعة مجموعات دوري أبطال أوروبا، والتي ضمت بايرن ميونخ، أولمبياكوس، النجم الأحمر بجوار توتنهام، وعلق غازانيغا أعلى الصورة ”هيا بنا نقوم بذلك“.



رحيم ستيرلينغ: هيا بنا يا أولاد

علق رحيم ستيرلينغ، لاعب نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، على قرعة دوري أبطال أوروبا، وضمت مجموعة المان سيتي كلا من شاختار، دينامو زغرب، أتالانتا، حيث قال اللاعب عبر صفحته الشخصية: ”هيا بنا يا أولاد“، كرسالة إلى زملائه للمنافسة على لقب دوري الأبطال هذا الموسم.



ليفربول يحتفل بفوز فان دايك

حرصت الصفحة الرسمية لنادي ليفربول الإنجليزي على الاحتفال بفوز فان دايك بجائزة أفضل لاعب أوروبي، حيث نشرت الصفحة فيديو للاعب أثناء الاحتفال بلقب دوري أبطال أوروبا في الموسم المنصرم، وعلقت الصفحة أعلى الفيديو ”أفضل لاعب أوروبي هذا الموسم“.



جورجينيو فينالدوم يحتفل بزملائه

نشر جورجينيو فينالدوم، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، صورة لزملائه باكير وفان دايك الفائزين بجوائز الاتحاد الأوروبي، وعلق اللاعب أعلى الصورة ”سيداتي سادتي إنهما أبطال أوروبا حارس المرمى والمدافع لعام 2019.. مبروك“.



أرون رامسي يعود للتدريبات

نشر أرون رامسي، لاعب نادي يوفينتوس الإيطالي، صورة له عبر صفحته الشخصية من تدريبات الفريق عقب العودة من الإصابة، حيث بات اللاعب جاهزًا لمواجهة نابولي يوم السبت القادم بالدوري الإيطالي، وعلق اللاعب أعلى الصورة ”من الجيد أن أعود في التدريب اليوم، مباراة كبيرة يوم السبت“.



سيمون مينيوليه: نتطلع إلى هذه الألعاب الكبيرة

نشر سيمون مينيوليه، حارس مرمى نادي كلوب بروج البلجيكي، صورة لمجموعة لدوري أبطال أوروبا، والتي ضمت كلوب بروج وباريس سان جيرمان، ريال مدريد، جالطة سراي، وعلق اللاعب أعلى الصورة ”نتطلع إلى هذه الألعاب الكبيرة ضد بعض الوجوه المألوفة“.



راشفورد يهنئ وان بيساكا

حرص ماركوس راشفورد، لاعب نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، على تهنئة زميله وان بيساكا عقب انضمام الأخير لقائمة المنتخب الإنجليزي استعداداً لتصفيات يورو 2020، حيث نشر راشفورد ما ذكرته الصفحة الرسمية للاتحاد الإنجليزي حول قائمة المنتخب، وعلق اللاعب أعلى الصورة: ”دائمًا شرف تهانينا على أول مكالمة هاتفية لك“.



كارفخال: جاهزون لمواجهة الأحد

نشر كارفخال، لاعب نادي ريال مدريد الإسباني، صورة له برفقة زملائه من تدريبات الفريق الملكي، والذي يستعد لمواجهة فياريال بالدوري الإسباني يوم الأحد المقبل، كإشارة إلى جاهزية الفريق لتلك المواجهة التي تبدو غير سهلة.



الحبسي يعود للدوري الإنجليزي

نشر الحارس العماني علي الحبسي، صورا له عبر صفحته الشخصية عقب التوقيع لنادي ويست بروميتش الإنجليزي، وعلق اللاعب أعلى الصورة قائلا: ”بفضل من الله، العودة إلى أجواء الدوري الإنجليزي عبر بوابة نادي ويست بروميتش العريق لمدة عام قابل للتجديد“.