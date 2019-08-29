رسميًا.. أليكسيس سانشيز ينضم إلى إنتر ميلان (صورة)

أعلن إنتر ميلان، رسميًا، استعارة المهاجم التشيلي أليكسيس سانشيز من مانشستر يونايتد لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة، ينتهي في 30 يونيو/حزيران 2020.

وقال إنتر ميلان عبر موقعه الرسمي على الإنترنت إن سانشيز البالغ من العمر 30 عامًا خضع للفحص الطبي يوم الأربعاء، لينضم إلى زميله السابق في مانشستر يونايتد روميلو لوكاكو.

وسجل سانشيز مهاجم آرسنال وبرشلونة السابق ثلاثة أهداف فقط في 32 مباراة مع مانشستر يونايتد، لكن أنطونيو كونتي مقتنع بإمكانياته.

ولا يتضمن عقد الإعارة خيار الشراء في نهاية الموسم؛ أي أنه سيعود إلى مانشستر يونايتد أو سيقدم إنتر عرضًا جديدًا لشرائه.

ومن المقرر أن يدفع مانشستر يونايتد جزءًا من راتب سانشيز الأعلى أجرًا في الدوري الإنجليزي بحصوله على 505 آلاف إسترليني أسبوعيًا.